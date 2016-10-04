به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان سه‌شنبه شب در جلسه هماهنگی جذب پزشکان اظهارداشت: یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های معاونت درمان جذب پزشکان متخصص است که رابطه مستقیم با رضایت‌مندی مردم دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جهرم افزود: با توجه به نیازهای شهرستان و بررسی‌های انجام شده حدود ۳۰ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف جذب دانشگاه علوم پزشکی جهرم می‌شوند.

قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز در این جلسه گفت: برنامه‌ریزی خوب و ایجاد آمادگی‌های لازم برای ورود و اسکان متخصصین جدید تاثیر بسیار در ماندگاری آنها در شهرستان دارد.

رضائیان بیان کرد: تلاش‌های لازم برای راه‌اندازی کامل ۴ رشته زنان، جراحی، داخلی و اطفال در بیمارستان خفر انجام می‌شود تا مردم این منطقه نیازمند مراجعه به مراکز درمانی جهرم نباشند.

نمایشگاه الکامپ در جهرم برگزار شد

نمایشگاه الکامپ با هدف به نمایش گذاشتن ایده‌ها و محصولات فناورانه حوزه الکترونیک و کامپیوتر در جهرم برگزار شد.

نمایشگاه الکامپ شهرستان جهرم با شرکت ۲۵ نفر از فعالان حوزه الکترونیک و کامپیوتر از روز گذشته در جهرم آغاز به کار کرده است.

این نمایشگاه که به مدت یک هفته فعالیت دارد، حاوی هفت ایده و محصول دانش‌بنیان و دستاوردهای هشت شرکت تخصصی کامپیوتری است. همچنین سه شرکت زیرمجموعه مرکز رشد فناوری جهرم نیز در این نمایشگاه خدمات خود را به معرض دید عموم گذاشته‌اند.

فراخوان شرکت در این نمایشگاه از مردادماه امسال آغاز و مهلت ثبت نام تا هشتم مهرماه تمدید شده بود. آثار برتر این نمایشگاه که با هدف شناسایی استعدادها و توانایی‌های شهرستان جهرم در حوزه الکترونیک و کامپیوتر برگزار شده به نمایشگاه بین‌المللی الکامپ که در تهران برگزار می‌شود، حضور پیدا می‌کنند.

نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات، خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که هر سال با حضور گسترده و چشمگیر دست‌اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود

۳ دفتر تسهیلگری در جهرم آغاز به کار می‌کند

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم گفت: در آینده نزدیک سه دفتر تسهیلگری در جهرم آغاز به‌کار می‌کند.

وحیدرضا مردانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر جهرم با تسلیت آغاز ماه عزای سیدالشهدا(ع) ایجاد دفاتر تسهیل‌گری برای برطرف شدن مشکلات بافت فرسوده شهری را مورد تاکید قرار داد و گفت: این دفاتر به زودی کار خود را در شهر جهرم آغاز می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم تسهیلگری را آسان ساختن و شتاب بخشیدن به فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و افزود: این نوسازی براساس اصول شهرسازی و ساختار فرهنگی و اجتماعی محلات انجام می شود و دفاتر تسهیلگری در این زمینه به خوبی عمل می‌کنند.

وی با اشاره به ایجاد سه دفتر تسهلیگری در جهرم خاطرنشان کرد: دفاتر تسهیلگری با ایفای نقش محوری در اعتماد سازی شهروندان به شهرداری، روند نوسازی بافت های فرسوده را شتاب می‌بخشند.

به گزارش مهر، در این جلسه ۲۲ طرح مورد بررسی قرار گرفت که تعدادی از آنها تصویب و برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال شد.

از دیگر تصمیمات امروز اعضای شورای شهر جهرم تغییر زمان جلسات علنی شورا به روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ۸ تا ۱۰شب بود.

همچنین، در ابتدای جلسه روح‌الله قناعتیان از مداحان شهرستان جهرم دقایقی در رثای سیدالشهدا(ع) به مرثیه‌خوانی پرداخت.