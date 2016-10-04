به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی شامگاه سه شنبه در جلسه مبلمان شهری شهر خرم آباد اظهار داشت: بین نماد میدان های شهر خرم آباد با نام گذاریشان تفاهمی وجود ندارد.

وی بیان داشت: در میدان نیلوفر خرم آباد دو لک لک وجود دارد که این دو اصلا با هم نطابق ندارند و شهرداری می توانست نمادی از نیلوفر را در این میدان قرار دهد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه اتاق فکری پشت المان میدان ها و نام گذاری آن ها وجود نداشته است، افزود: کسی که وارد شهر شود به جمع بندی مناسبی در مورد وضعیت مبلمان شهری نمی رسد.

سردار کشکولی با بیان اینکه فرهنگ کار در استان لرستان ضعیف است، گفت: باید فرهنگ کار و تلاش را به عنوان یک المان در شهر قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ناهنجاری های زیادی در سطح شهر وجود دارد، عنوان کرد: یکی دیگر از ناهنجاری های ما تیر اندازی در مراسمات عروسی است که خسارات زیادی در پی دارد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر اینکه پارک بانوان خرم آباد باید در شان و منزلت و شایسته بانوان باشد، تصریح کرد: این در حالیست که خانه های روبه روی این پارک اشرافیت کامل به داخل پارک دارند.

سردار کشکولی در ادامه با بیان اینکه دست فروشان وارد پارک بانوان می شوند، افزود: جلوی درب این پارک باید پرده ای نصب کرد و نگهبان خانمی را نیز برای نگهبانی از آن قرار داد.

وی اضافه کرد: مجسمه ها و المان های میدان های سطح شهر باید مفاهیم خلقیات و اخلاقیات را در شهر منتشر کند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه می توان در میدان ها با نماد و المانی تحکیم مبانی خانواده را به نمایش گذاشت، گفت: تا عید می توان تغییر محسوسی را در سطح شهر و مبلمان شهری ایجاد کرد.