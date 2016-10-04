به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون شامگاه سه شنبه در آیین گشایش اولین نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم ایران و پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، سیستم های گرمایشی و سرمایشی در اراک در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر روز جاری سفیر بلغارستان به استان، اظهار داشت: نخستین بار است که پولن داکف، سفیر بلغارستان از استان مرکزی بازدید می کند و طی این سفر اذعان کرده که استان مرکزی در صنعت توانمندی های فراوانی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با بیان اینکه امیدواریم در آینده بتوانیم با کشور بلغارستان رابطه بازرگانی بیشتری داشته باشیم، افزود: کشور بلغارستان با شرایطی که دارد در صنعت نفت، گاز و صنایع آلومینیوم به تولیدات کشور ما نیاز دارد و قرار است، در آینده نزدیک یک گروه تجاری و صنعتی از بلغارستان به استان مرکزی سفر کنند و از نزدیک با ظرفیت های صنعتی این استان آشنا شوند.

افشون خاطر نشان کرد: این مهم می تواند بابی شود برای ارتباط بیشتر و در انتقال و نوسازی تکنولوژی به صنعت کشور ما کمک کند، در حالی که هم اکنون بلغارستان آلومینیوم مورد نیاز خود را از ترکیه تهیه می کند.

پلن داکف، سفیر بلغارستان هم در این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: ظرفیت های صنعتی استان مرکزی بسیار فراوان است و من فکر نمی کردم استان مرکزی یکی از قوی ترین استان های صنعتی ایران باشد.

وی خاطرنشان ساخت: من اطمینان دارم هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در صوفیه و هم سفارت بلغارستان در تهران علاقمند هستند در حوزه های مختلف به خصوص در بخش فولاد، کشاورزی و حمل و نقل، دو کشور همکاری خوب و سازنده ای داشته باشند.

گفتنی است نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم کشور از سیزدهم مهرماه به مدت سه روز برپا است و جدیدترین محصولات صنعت آلومینیوم کشور ایران و همچنین سه کشور قزاقستان، کره جنوبی و بلغارستان در آن به معرض دید عموم گذاشته شده است.

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان هم با حضور بیش از ۸۰ شرکت کننده در زمینه های ساختمان، انبوه سازی، آسانسور، پله برقی، سرمایش و گرمایش، شیرآلات و لوله، همزمان با نمایشگاه آلومینیوم در اراک برپا شده است.