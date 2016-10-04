پرونده سنگین آمریکایی ها در ارسال سلاح به متجاوزان یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به گفته های یک مقام ‌وزارت دفاع آمریکا که در برخی رسانه های آمریکایی بازتاب یافت و طی آن ادعا شد موشکی که نیروهای انصارالله یمن با آنها کشتی اماراتی را منهدم کردند، ساخت ایران بوده؛ ضمن رد این ادعا اظهار داشت: آمریکایی ها در حالی که بیش از یک سال و نیم از محاصره یمن می گذرد و حتی رساندن کمکهای بشر دوستانه به مردم این کشور با مشکلات عدیده روبروست، ادعاهایی را مطرح می کنند که جز اعتراف به عجز خود و متحدانشان در مقابل مردم بی پناه یمن معنای دیگری ندارد.

بهرام قاسمی افزود: این ادعا در حالی مطرح می شود که بدون تردید در قتل هزاران یمنی بی گناه و انهدام زیر ساخت ها در یمن و هدف قرار دادن بیمارستانها و مدارس این کشور از هواپیماها و سلاح های آمریکایی استفاده می شود و حتی پس از وقوع جنایات جنگی و ضد بشری در یمن، فروش اسلحه به عربستان کماکان ادامه داشته و دارد.

قاسمی خاطر نشان کرد: بهتر است آمریکایی ها که خود پرونده بسیار سنگینی در ارسال انواع سلاح و تجهیزات به متجاوزان در حمله به یمن دارند، با فرافکنی دیگران را متهم نکنند.