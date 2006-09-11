نخستين مكمل غذايي درمان دردهاي مفصلي به توليد انبوه رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، داروي گلوكزامين كه به نوسازي ، بازسازي و ترميم غضروف كمك مي كند، منشا طبيعي داشته و از پوسته سخت پوستان دريايي نظير ميگو تهيه مي شود.

اين دارو انعطاف پذيري مفاصل را افزايش داده و به بازسازي غضروف هاي تحليل رفته و آسيب ديده كمك مي كند و امروزه آثار و فوايد آن در درمان ساييدگي مفاصل و كاهش عوارض اين بيماري به اثبات رسيده است.

بنابراين گزارش ، تا كنون به كشور وارد مي شد كه با توجه به مصرف بالاي آن شركت داروسازي آريا تلاش مي كند كه مشكل تهيه دارو را از طريق توليد داخلي فرآورده برطرف كند.

استئوآرتريت ، شايع ترين فرم مشكلات مفصلي است كه بر اثر كهولت سن ، مشكلات تغذيه و كاهش توليد يك سري تركيبات غضروف مفصلي ايجاد مي كند.