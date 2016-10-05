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۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۴

فرماندار سابق زنجان:

زنجان ظرفیت های توسعه ای زیادی برای توسعه دارد

زنجان ظرفیت های توسعه ای زیادی برای توسعه دارد

زنجان-فرماندار سابق زنجان گفت: زنجان ظرفیت های توسعه ای زیادی برای توسعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی شامگاه سه شنبه در آئین تودیع و معارفه فرماندار زنجان اظهار داشت: در فرمانداری زنجان طی دو نیم سال مسئولیتم توجه زیادی به حوزه اقتصادی و برنامه ریزی صورت گرفت و مسیرهای نوینی برای توسعه اقتصادی شهرستان به کارگیری شد.

وی با بیان اینکه برای توسعه زنجان زمینه های جدیدی تعریف شده است، افزود: توجه به صنایع نوین و دانش بنیان از اولویت های برنامه ریزی شده برای توسعه شهرستان زنجان بود.

فرماندار سابق زنجان پیشنهاد تبدیل زنجان به قطب برق، الکترونیک و آی تی را از جمله موارد مهم تعریف شده برای توسعه زنجان برشمرد و تاکید کرد: زنجان با توجه به ظرفیت های بیشمار در حوزه برق و آی تی این ظرفیت را داراست.

فرخی با بیان اینکه رایزنی لازم برای تملک ۱۰۰ هکتار از اراضی کهناب برای استقرار شهرک صنعتی آی تی صورت گرفته است، افزود: با تلاش های صورت گرفته و مذاکرات با روستائیان موفق به تملک اراضی قابل توجهی در این منطقه و همچنین در منطقه دره لیک برای استقرار شهرک صنعتی غرب زنجان شدیم.

فرخی اختصاص ۲ هزار هکتار زمین برای منطقه ویژه اقتصادی را یادآور شد و تاکید کرد: حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرستان مورد توجه بوده است.

فرماندار سابق زنجان توجه به توسعه زیرساخت های گردشگری شهرستان زنجان را از دیگر اقدامات در دو نیم سال گذشته خواند و اظهار داشت: اختصاص اعتبار برای توسعه فازهای رختشویخانه و تبدیل ساختمان بیمارستان شهید بهشتی برای تبدیل به موزه سلامت از اقدامات مشابه بوده است.

وی توسعه شیوه های نوین آبیاری از اقدامات دیگر در شهرستان زنجان برشمرد و تاکید کرد: تلاش های زیادی برای توسعه زنجان در حوزه دانش های نوین و دانش بنیان صورت گرفته است.

فرخی به شاخص های برخوردای روستاهای شهرستان از گاز طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: در آغاز به کار دولت یازدهم شاخص بهره مندی شهرستان زنجان از گاز طبیعی ۵۰ روستا و با ضریب ۵۳ درصد بود. هم اینک این میزان به ۶۴ روستا و ۶۷ درصد رسیده است. تا پایان سال پیش بینی تحقق بیش از ۷۰ درصد را داریم.

فرماندار سابق زنجان  از بهبود وضعیت آب شرب سالم روستایی و کاهش بحران کمبود آب روستائیان شهرستان زنجان در دو سال اخیر خبر داد و گفت:  ۱۳۵ روستا در آغاز کار دولت مشکل کمبود آب داشتند که با اقدامات مناسب این میزان به ۲۳ روستا کاهش یافته است.

کد مطلب 3787724

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