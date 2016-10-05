دهکده مقاومت در یاسوج کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی صبح چهارشنبه در حاشیه آیین کلنگ زنی دهکده مقاومت در یاسوج، گفت: این دهکده در زمینی به مساحت ۵.۶ هکتار و با اعتبار اولیه یک میلیارد تومان از سوی این سازمان کلنگ زنی شد.

وی اظهار داشت: این دهکده در مجاورت باغ موزه دفاع مقدس و در پارک ساحلی شهر یاسوج احداث می شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: اگر اعتبار مورد نیاز این دهکده اختصاص یابد تا سال آینده به بهره برداری می رسد.

نقدی تاکید کرد: در این دهکده سالن فوتبال، بسکتبال، پیست دوچرخه سواری، موتور سواری، اسب سواری و رستوران احداث می شود.