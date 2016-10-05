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۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۷

با حضور سردار نقدی؛

دهکده مقاومت در یاسوج کلنگ زنی شد

دهکده مقاومت در یاسوج کلنگ زنی شد

یاسوج - باحضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دهکده مقاومت در یاسوج کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی صبح چهارشنبه در حاشیه آیین کلنگ زنی دهکده مقاومت در یاسوج، گفت: این دهکده در زمینی به مساحت ۵.۶ هکتار و با اعتبار اولیه یک میلیارد تومان از سوی این سازمان کلنگ زنی شد.

وی اظهار داشت: این دهکده در مجاورت باغ موزه دفاع مقدس و در پارک ساحلی شهر یاسوج احداث می شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: اگر اعتبار مورد نیاز این دهکده اختصاص یابد تا سال آینده به بهره برداری می رسد.

نقدی تاکید کرد: در این دهکده سالن فوتبال، بسکتبال، پیست دوچرخه سواری، موتور سواری، اسب سواری و رستوران احداث می شود.

کد مطلب 3787728

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