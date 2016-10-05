بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد آبی‌پوشان مقابل ملوان نوین بندرانزلی گفت: با تمام قوا مقابل ملوان نوین ظاهر شدیم زیرا شکست پرسپولیس مقابل قشقایی برای ما تجربه بود و می‌دانستیم که اگر بخواهیم این بازی را ساده نگاه کنیم، مطمئناً ما هم از جام حذفی توسط یک تیم بی‌ادعا و ناشناس کنار گذاشته می‌شدیم. برای این بازی چند تغییر در ترکیب خود داشتیم اما خوشحالم توانستیم این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.

فریبا در خصوص شروع دوباره لیگ و دیدار مقابل سیاه‌جامگان گفت: روز بیست و چهارم مهرماه و بعد از یک تعطیلی طولانی، مجدداً باید لیگ را آغاز کنیم و اولین حریف ما تیم خوب و قدرتمند سیاه‌جامگان است که از مربی کاربلدی سود می‌برد و تجربه زیادی در فوتبال کشور ما دارد.

وی ادامه داد: ما از عصر امروز تمریناتمان را آغاز خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا با آمادگی و قدرت کامل به مصاف سیاه‌جامگان رفته و در مشهد سه امتیاز شیرین را کسب کنیم و به دنبال این هستیم تا قبل از دیدار برابر سیاه‌جامگان، یک یا دو بازی تدارکاتی را انجام داده تا بازیکنانمان از شرایط مسابقه دور نشوند.

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: دو بازی در لیگ را انجام می‌دهیم و دوباره باید به تعطیلات برویم و این کار ما را سخت می‌کند اما ما هم مثل همه تیم‌ها تابع دستورات هستیم و تلاش می‌کنیم برای موفقیت تیم ملی کشورمان، آنچه که از دستمان برمی‌آید انجام دهیم.

فریبا در خصوص دو دیدار پیش‌روی تیم ملی مقابل ازبکستان و کره جنوبی گفت: تیم ملی بازی بسیار مشکلی را مقابل ازبکستان دارد و ازبک‌ها با توجه به اینکه میزبان هستند نمی‌خواهند در این دیدار امتیازی از دست بدهند و تنها به پیروزی مقابل ما فکر می‌کنند و این کار ما را سخت می‌کند و کی‌روش باید به گونه‌ای مهره‌چینی کند که بتواند با دست پر از تاشکند به تهران بازگردد.

وی در ادامه افزود: ازبکستان حریف سرسختی برای ما است زیرا از لحاظ فیزیکی بسیار خوب هستند و باید بازیکنان ما تلاش مضاعفی را انجام دهند تا در مقابل این تیم کم نیاورند.

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: کره جنوبی هم حریف بسیار مشکلی برای ماست و باید حواسمان به کره هم باشد تا در مقابل این تیم هم امتیازات لازم را در تهران کسب کنیم.

فریبا افزود: پیروزی در مقابل ازبکستان و کره جنوبی راه ما را برای رسیدن به جام جهانی همواره خواهد کرد و به نظر من پیروزی در این دو دیدار می‌تواند 80 درصد راه رسیدن به جام جهانی را برای ما هموار کند.

وی در پایان گفت: با اینکه تعطیلات لیگ طولانی شده و تیم‌ها باید چندین بار بدنسازی کنند، اما امیدوارم که تیم ملی بتواند در دو دیدار آینده موفق باشد زیرا فوتبال ما از موفقیت تیم ملی سود بسیاری خواهد برد.