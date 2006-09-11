"خانم سان شاين كوچولو" جايزه فيلم برتر دوويل را به خانه برد

به گزارش خبرنگار مهر ، اين اثر كمدي كه توسط جاناتان ديتون ساخته شده به هنگام نمايش با استقبال چشمگيري از سوي منتقدان مواجه شد و فضاي سالن را سرشار از خنده كرد.



هيات داوران جشنواره فيلم دوويل جايزه بهترين فيلم را به "نيمه نلسون" به كارگرداني رايان فليك اهدا كرد . اين اثر به رابطه ميان يك معلم هوشمند و يك دانش آموز در مدرسه بروكلين مي پردازد.

در اين ميان جايزه بهترين فيلمنامه و جايزه منتقدان به فيلم "بچه شري" رسيد . اين اثر تلاشهاي يك معتاد بهبود يافته را براي بدست آوردن حضانت دخترش نشان مي دهد. لوري كولير كارگرداني فيلم "بچه شري" را برعهده داشت.



جشنواره فيلم دوويل در ماه سپتامبر هر سال در شمال فرانسه برگزار مي شود و به تقدير از فيلمهاي مستقل سينماي آمريكا مي پردازد. قضاوت فيلمهاي امسال برعهده نيكول گارسيا، امير كاسار، آنتوئين دي كونس و فيليپ دجيان بود.



سال گذشته فيلم " تصادف" به كارگرداني پل هاگيس موفق شد جايزه برتر جشنواره دوويل را از آن خود كند و اين اثر در مراسم آكادمي 2006 نيز به عنوان بهترين فيلم معرفي شد.



