انتقال موادمخدر از افغانستان به کشور امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هادی نژاد شامگاه سه‌شنبه در سفر به شهرکرد در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: ۹۰ درصد تولید تریاک در افغانستان است.

وی افزود: امروز بین موادمخدر و تروریسم یک پیوند برقرار شده است که با چاره اندیشی نباید به اهداف دشمن میدان دهیم.

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان کرد: مرز در حوزه افغانستان مسدود شده است و به صورت کاروانی انتقال مواد مخدر امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: از ۳۵۰ کیلومتر جاده تردد مواد مخدر در مرزها ۱۰۰ کیلومتر جاده کشی شده و پاسگاه و برجک و موانع ایجاد شده است که ۲۵۰ کیلومتر باقی مانده هم تا پایان سال انسداد اتفاق خواهد افتاد.

وی یادآور شد: در سال گذشته ۷۵ درصد کشفیات مواد مخدر در استان های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان انجام شده است.

معاون مقابله با عرضه ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری ۳۶۵ تن کشفیات مواد مخدر داشته ایم که ۷۸ درصد از آنها متعلق به شرق کشور بوده است.

وی بیان کرد: با اجرای طرح های مختلف و حضور در استان ها بیش از ۵۰درصد جرائم کاهش پیدا کرده است.

معاون مقابله با عرضه ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: سالیانه چهار هزار نفر تلفات سوءمصرف مواد مخدر داریم که توسط پزشکی قانونی تایید می‌شوند.

وی بیان کرد:۶۰ درصد از زندانی های کشور مربوط به مواد مخدر است.