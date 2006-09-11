كاهش 3.1 واحدي شاخص تالار اصلي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در معاملات روز جاري بورس تهران افت قيمتي سهام شركت خودرو سازي سايپا موجب شد تا شاخص كل تنها 0.79واحد رشد كند و اين در حالي بود كه شاخص تالار اصلي معاملات امروز را با افت پشت سر گذاشت و 3.1 واحد كم شد و به رقم 9 هزارو 99 واحد رسيد.

شاخص تالار اصلي امروز رشد كرد و 13.47 درصد افزايش يافت و رقم 9 هزارو 403 واحد را به خود ديد و شاخص صنعت نيز 1.28 واحد رشد كرد و شاخص بازده نقدي و قيمت نيز 2.48 واحد افزايش يافت.

در مجموع داد و ستد هاي روز جاري بورس تهران 40 ميليون و 11 هزارو 143 سهم و حق تقدم به ارزش 190 ميلياردو 802 ميليون و 104 هزار و 417 ريال مبادله شد كه اين حجم از مبادلات مربوط به داد و ستد سهام 165 شركت بود .

بيشترين افزايش قيمت در مبادلات امروز مربوط به حق تقدم سرمايه گذاري صنعت نفت بود كه 3.86 درصد رشد داشت و حق تقدم توسعه صنايع بهشهر با 3.42 درصد افزايش،حق تقدم بانك اقتصاد نوين با 2.59 درصد افزايش و تولي پرس، سرمايه گذاري شاهد و شكر هر كدام با 2 درصد افزايش در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

بيشترين كاهش قيمت نيز در معاملات امروز مربوط به حق تقدم كابل شهيد قندي بود كه 3.98 درصد افت داشت و داده پردازي ايران وسايپا هر كدام با 2 درصد كاهش در رده بعدي قرار گرفتند.

همچنين بيشترين تقاضاي خريد در مبادلات امروز به ترتيب مربوط به شركت هاي سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي ، سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات و معدني املاح ايران بود.

بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل در مبادلات روزجاري شركت هاي سايپا و صدرا داشتند.