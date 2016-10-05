به گزارش خبرگزاری مهر، منصور صادقی افزود: یکی از اقداماتی که اداره کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان در راستای تسهیل فرایند صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد انجام داد، راه‌اندازی سامانه صدور و تمدید مجوز بود که همزمان با هفته دولت و با حضور وزیر ورزش و جوانان رونمایی شد.

وی ادامه داد: طراحی و استقرار این سامانه تا حد زیادی می‌تواند مشکلات مربوط به روند طولانی صدور و تمدید مجوزها و همچنین مراجعه حضوری را برای جوانان به ویژه آنان که خارج از مراکز استان ها سکونت دارند را برطرف کند.

رییس گروه اداره توسعه مشارکت‌های اجتماعی اظهار کرد: هر یک از جوانان علاقه مند که دغدغه مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور را دارند. می توانند با ارائه درخواست خود در سامانه صدور اعتبارنامه سازمان‌های مردم نهاد جوانان در یکی از زمینه های چهارگانه اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی مذهبی و علمی پژوهشی ثبت نام کرده و با مشارکت جوانان هم رأی و با هماهنگی یکدیگر ضمن دریافت مجوز یا شناسنامه فعالیت اجتماعی از وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت کنند.

صادقی در خصوص مزایای این سامانه گفت: از مزایای این سامانه می‌توان به پاسخگویی سریع به متقاضیان تأسیس و ارائه کدرهگیری، تشکیل بانک اطلاعات متقاضیان برای استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های آن‌ها و ارائه کارت شناسایی برای اعضاء شورای مرکز سازمان‌های مردم نهاد جوانان اشاره کرد.

وی اضافه کرد: همچنین گروه‌های جوانی که مجوز فعالیت دریافت کنند. این امکان به آنها داده خواهد شد. تا با ایجاد یک صفحه شخصی برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان مردم نهاد خود را به اطلاع سایرین برسانند.

رییس گروه اداره توسعه مشارکت‌های اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر به ازای هر ۱۸ هزار نفر جمعیت جوان کشور یک سازمان مردم نهاد جوانان وجود دارد، گفت: امیدواریم با راه اندازی این سامانه تا پایان برنامه ششم توسعه کشور به ازاء هر پنج هزار نفر یک سازمان مردم نهاد داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سامانه با آدرس الکترونیکی saman.msy.gov.ir آماده استفاده متقاضیان است.