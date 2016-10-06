به گزارش خبرنگار مهر، برای مشخص شدن نماینده وزن ۸۴- کیلوگرم تیم ملی کاراته در رقابتهای قهرمانی جهان امروز پنجشنبه ۱۵ مهرماه چهار دیدار انتخابی بین علی فداکار و ذبیح الله پورشیب در محل سالن رزمی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در دیدار نخست دو کاراته کا به تساوی یک بر یک رضایت دادند. پورشیب در مبارزه دوم عملکرد بهتری داشت و ۷ بر۲ صاحب پیروزی شد. در مبازه سوم یکبار دیگر نتیجه تساوی ۲ بر ۲ روی تابلو امتیازات ثب شد تا کار به مبارزه چهارم کشیده شود. در این دیدار پورشیب ۵ بر ۴صاحب پیروزی شد و به ترکیب اصلی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی راه پیدا کرد.

با این نتیجه ترکیب تیم ملی در کومیته انفرادی با حضور امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم، سعید احمدی در وزن ۶۷- کیلوگرم، علی اصغرآسیابری در وزن ۷۵- کیلوگرم، ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوکرم و سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+کیلوگرم کامل شد.

کادر فنی تیم ملی قرار است از بین نفرات باقی مانده در اردو ترکیب کومیته تیمی را تا عصر امروز معرفی کند. بهمن عسگری، ابراهیم حسن بیکی، هادی عرب، مهدی خدابخشی، علی فداکار و ایمان سنچولی سایر کاراته کاهای اردونشین هستند که از بین آنها ترکیب کومیته تیمی انتخاب خواهد شد.

بیست و سومین دوره ر قابتهای کاراته قهرمانی جهان ۴ تا ۹ آبان ماه در اتریش برگزار خواهد شد.