دستفروشی در برخی نقاط کرج به بحران تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کاویانی در ‏میزگرد تخصصی بررسی پدیده دستفروشی که صبح چهارشنبه در سالن جلسات شورای شهر کرج برگزار شد، اظهار کرد: بنا داریم با همفکری هم عوامل ایجاد چنین پدیده هایی در سطح شهر مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در تعاریف موجود جامعه، دستفروشی به عنوان جرم و تخلف محسوب نمی شود، افزود: در سال های اخیر شدت این پدیده در جامعه افزایش پیدا کرده است.

کاویانی خاطر نشان کرد: بدون شک افزایش تعداد دستفروشان در سطح شهر عوامل و منشاء مختلفی دارد، متاسفانه این پدیده در برخی مناطق به بحران تبدیل شده است.

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه باید عوامل به وجود آمدن این پدیده و تشدید آن بررسی و راهکار های لازم برای ساماندهی لحاظ شود، گفت: این میزگرد برای مشورت توسط اعضای شورای شهر برگزار شده تا دست فروشی از منظرهای مختلف مورد بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه این پدیده ممکن است آثار اجتماعی مختلفی را در برداشته باشد، گفت: تفکیک گروه های هدف در این راستا برای ارائه راهکار های مفید ضروری است.

همچنین در ادامه محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج با اشاره به عوامل پدید آورنده بحران شهری، گفت: باید ریشه بروز مشکلات و مسائل اجتماعی شناسایی شود.

دادگو با تاکید بر اینکه در کلان‌شهر کرج با پدیده دستفروشی به صورت وسیع و گسترده رو به رو هستیم در حالی که این مهم کمتر در سایر کلان‌شهرها رویت می شود، افزود: باید برای برون رفت از این مشکل برنامه ریزی جدی صورت گیرد.