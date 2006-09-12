پايگاه هاي تحقيقات باليني راه اندازي مي شوند / پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي مبتني بر تحقيق نيست

دكتر "ناصر كلانتري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: معممولاً پيش از اين مراكز تحقيقاتي كه در كشور راه اندازي شده بيشتر بر علوم پايه استوار بوده است چرا كه علوم پايه بيش از علوم باليني با تحقيق، توليد علم و آزمون فرضيه ها آميخته است.

وي افزود: مقطع تحصيلي علوم پايه دكتري تخصصي است و دانشجويان اين رشته ها در دوران تحصيل خود با روش هاي مبتني بر تحقيق به فعاليت مي پردازند.

رئيس دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ضعف عمده دانشگاه هاي علوم پزشكي را كمتر پرداختن علوم باليني به تحقيق دانست و گفت: علوم باليني كمتر به تحقيقات باليني مي پردازد و چندان هم بر اساس نياز كشور عمل نمي كند در صورتيكه اگر علوم باليني و علوم پايه با يكديگر كار كنند نتيجه به توليد علم منجر مي شود.

وي ياد آور شد: در صورت همكاري علوم پايه و باليني با هم مي توان اميدوار بود كه علوم بنيادي با علوم باليني همكاري داشته باشد و به علوم كاربردي منجر شود و علوم باليني نيز مشكلات پايه اي خود را حل كند.

"كلانتري" تأكيد كرد: متاسفانه مدرسان بخش هاي علوم باليني در فعاليت آموزشي خود در گذشته كمتر با روش تحقيق آميخته بوده است. البته در سال هاي اخير درس روش تحقيق به عنوان پيش نياز دوره دستياري به دانشگاه ها داده شده و اجرايي شده است. اما نگاهي به پايان نامه هاي پزشكان عمومي و پزشكان متخصص كشور نشان مي دهد كه جهت گيري اصلي پايان نامه ها هنوز مبتني بر تحقيق نيست.

وي خاطرنشان كرد: يك متخصص علوم پزشكي نيازمند است اگر مايل است پس از فارغ التحصيلي در دانشگاه به فعاليت خود ادامه دهد بيش از گذشته بايد با تحقيق آميخته شود.

رئيس دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت اظهار داشت: در اين پايگاه روش تحقيق به دانشجويان و اساتيد باليني آموزش داده مي شود و اعتباراتي نيز براي توسعه آن در نظر گرفته شده است.

وي گفت: هدف اختصاصي ايجاد و گسترش واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني افزايش توانمندي اعضاي هيئت علمي در زمينه تحقيقات باليني و افزايش تعداد طرح ها، مقالات راهنما ها و سمينارها در كشور است. بر اساس برنامه ريزي موجود تعداد طرح هاي تحقيقات باليني بايد به صورت سالانه 20 درصد افزايش يابد.