آلودگی هوا،صوت و تبعیض اجتماعی عوامل بر هم زدن سلامت روانی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی درهم اندیشی آسیب های روانی اجتماعی اعتیاد با بیان اینکه سلامت روانی پایه و اساس سلامت فردی و اجتماعی است، گفت: جامعه ای دارای سلامت اجتماعی است که در آن خشونت نباشد و نابرابری های اجتماعی نیز افراد جامعه را دچار مشکل نکند.

وی با بیان اینکه عواملی که سلامت روانی جامعه را دستخوش آسیب می کند با سرعت نور در حال توسعه هستند، گفت: تغییر در سبک زندگی و عوامل محیطی در ایجاد مشکلات روانی موثر هستند.

محسنی بندپی از وراثت و عوامل محیطی به عنوان دو عامل بر هم زننده سلامت روانی جامعه نام برد و گفت: اگر محیط پیرامونی افراد محیط مناسبی باشد، وراثت نمی تواند در ایجاد مشکلات روانی تاثیرگذاری داشته باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه آلودگی هوا و آلودگی صوتی و تبعیض های اجتماعی در بروز آسیب های روانی بسیار تاثیرگذار است، گفت: وقتی در یک محیط کاری افرادی که شایستگی های لازم را دارند به جایگاه واقعی خود نمی رسند و افراد توانمند امکان بروز توانمندی های خود را ندارند دچار استرس و مشکلات روانی خواهند شد و به همین دلیل است که گفته می شود حدود ۲۴ درصد جامعه بین ۱۵ تا ۶۴ سال به نوعی اختلال روانی دچار هستند.

وی با تاکید بر حل مسائل روانی به صورت سیستمی و فرایند محوری گفت: نباید در حل مشکلات جزئی نگر بود بلکه باید به جای تمرکز بر روی یک مشکل عواملی که در بروز این مشکل دخیل هستند را شناسایی کرد.

محسنی بندپی در ادامه با بیان اینکه در حل مشکلات اجتماعی به پیشگیری اهمیت چندانی ندادیم، گفت: اگر در برنامه ریزی ها به موضوع پیشگیری توجه کنیم فعالیت هایمان اثرگذارتر خواهد بود.

وی با اشاره به آماری که برخی پژوهشگران در خصوص اثرگذاری پائین مراکز ترک اعتیاد داده اند، افزود: بهزیستی برای اثرگذار مراکز از صاحب نظران دانشگاهی درخواست کرد در بازنگری فعالیت های پروتکل های مراکز ترک اعتیاد با آنها همکاری کند و پس از ابلاغ دستورالعمل های جدید اعلام شد که مرجع این کار، بهزیستی نبوده است اما چه مرجعی ذیصلاح تر از سازمان بهزیستی که سرانجام پس از دفاع های علمی و کشمکش های زیاد، این موضوع پذیرفته شد.

بی اثر بودن خدمات در حوزه آسیب های اجتماعی نشانه غیراستاندارد بودن آنها است

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به ورود سازمان بهزیستی به موضوع پیشگیری آسیب ها از جمله معلولیت ها گفت: در حال حاضر هر ساله ۳۰ هزار نوزاد معلول متولد می شوند و ما برای پیشگیری موضوع مشاوره ژنتیک را مطرح کردیم که اعلام شد مرجع این موضوع نظام سلامت است در حالی که تمام هزینه ها و بار روانی معلولیت ها بر عهده سازمان بهزیستی است.

وی بی اثر بودن خدمات در حوزه آسیب های اجتماعی را نشانه غیراستاندارد بودن این خدمات دانست و تصریح کرد: باید از نگاه صاحب نظران دانشگاهی و یافته های علمی در پیشگیری از آسیب ها استفاه کرد.