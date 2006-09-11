به گزارش خبرگزاري "مهر"، پورمحمدي كه صبح امروز دراجلاس استانداران سراسر كشور در محل وزارت كشور سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: براساس اين طرح ها مقرر گرديد تمام پاسگاهها به تجهيزات و نيروي كار مورد نياز براي ارتقاي امنيت اجتماعي و نيز امنيت مرزها مجهز گردند.

رئيس شوراي امنيت كشور با بيان اينكه مدت زمان اجرايي اين طرح سه سال در نظر گرفته شده، گفت: دولت اين طرح را بعنوان طرح ويژه تصويب كرده ودر صورتي كه مجلس آن را به تصويب برساند وارد مرحله اي اجرايي خواهد شد.

همچنين وزير كشور با انتقاد از تعداد بالاي تلفات جاده اي از انعقاد قرار داد فيمابين وزارت راه با بيمه ها ابراز خرسندي كرد و افزود: ميزان خسارات ناشي از تصادفات در سال حدود 4 هزار ميليون تومان يعني 5/2 درصد توليد ناخالص ملي است.

به گزارش مهر، وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تغيير ساعات كار ادارات و مدارس گفت: آنچه در مورد ساعت رسمي كشور در دولت تصميم گرفته شد، پايدار است اما براي حل مشكل ترافيك و ترددها مقرر شد در ساعات شروع كار ادارات جابجايي هايي صورت پذيرد. بدين ترتيب مشاغل به دو حوزه مدارس و ادارات از يك سو و حوزه بانك ها، اصناف و مشاغل آزاد از سوي ديگر تقسيم شده اند و براي حل مشكلات ترافيكي در كلان شهرها درساعات شروع كار اين دو حوزه تغييراتي داده خواهد شد.

وزير كشور در همين رابطه افزود: از فصل جديد ساعات كار مدرس در تهران طبق پيشنهاد آموزش و پرورش و موافقت دولت 30/7 خواهد بود.

وي گفت: ساعات كار ادارات در تهران در شش ماهه دوم سال جاري 8 صبح خواهد بود و كاركنان اداري خواهند توانست در فرصت نيم ساعته تا شروع مدارس فرزندان خود را به مدرسه برسانند.

پور محمدي در خصوص ساعت شروع كار بانك ها افزود: شروع به كار رسمي بانك ها ساعت 9 صبح خواهد بود گرچه كارمندان بانك ها زودتر در محل كار خود حاضر خواهند بود.

وي در عين حال خاطر نشان كرد: اين تغييرات طي يك فرصت 3 ماهه بصورت آزمايشي اعمال خواهد شد و در صورتيكه تاثير مثبتي روي حمل ونقل و ترافيك نداشته باشد تغييرات ديگري را نيز مد نظر خواهيم داد.

وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع انتخابات اشاره كرده و گفت: تمام همت و تلاش ما در برگزاري انتخابات بايد بر اين قرار گيرد كه انتخاباتي سالم و قوي وبا مشاركت بالاي مردم برگزار شود.

وي با بيان اينكه ديدگاه حاكم بر عوامل برگزاري انتخابات بايد اعتماد و اتكا به راي مردم هر آنچه كه هست باشد، تصريح كرد: تك تك آراي مردم قابل احترام است و كوچكترين خدشه اي نبايد به آن وارد شود.

وي گفت: ما گرايشات سياسي و عقايد اصولگرايانه را نقطه قوت خود مي دانيم اما در صندلي اي كه نشسته ايم خود را متعهد و موظف به اجراي قانون مي دانيم ولو آنكه خلاف ميل ما باشد.

وزير كشور نوع تاييد صلاحيت در دو انتخابات خبرگان و شوراها رامتفاوت دانست ،بدين ترتيب كه در انتخابات خبرگان اصل بر احراز صلاحيت است در حالي كه در انتخابات شوراها علي المبنا اصل بر تاييد بوده و براي رد صلاحيت، احراز عدم صلاحيت ضروري خواهد بود.

براساس اين گزارش، استانداران در اين گردهمايي پيرامون مسائل اجرايي انتخابات خبرگان و شوراها و همچنين وضعيت سياسي- اجتماعي كشور و تحولات منطقه اي به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

در اين اجلاس همچنين دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص بند (ج) اصل 44 قانون اساسي به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

همچنين مير كاظمي وزير بازرگاني پيرامون قيمت نان و ديگر كالاهاي اساسي و فرشيدي وزير آموزش و پرورش در خصوص قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش با استانداران به بحث و رايزني خواهند پرداخت.