حسین خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با اهمیت فرهنگ‌سازی در فضای کاری جامعه اظهار کرد: در بسیاری از موارد اگر اجبار به تدوین برنامه‌ای داشته باشیم که ناهنجاری‌های فرهنگی مانع از اجرای آن می‌شود، می بایست در قدم اول جهت محقق شدن اهداف برنامه، تغییر عادت‌ها و فرهنگ‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: در نقطه مقابل چنانچه برنامه‌ای جهت ایجاد تأثیرات منفی بر یک گروه اجتماعی در دست باشد، بدون متأثر کردن فرهنگ، تغییر و تبدیل و یا حتی تضعیف آن موفقیت حاصل نمی‌شود.

معاون مالی و پشتیبانی اداره کل فنی حرفه‌ای خراسان رضوی در بیان دلیل شکست برخی از برنامه‌های تنظیم‌شده گفت: بسیاری از فعالیت‌ها با صرف بودجه‌های کلان، در قالب پژوهش‌های کاربردی و رعایت تمامی اصول یک برنامه‌ریزی درست و هدفمند ، تنها به دلیل در نظر نگرفتن عامل فرهنگی به شکست منجر شده‌اند. برای مثال می‌توان از برنامه‌های متنوع برگرفته از تجارب موفق کشورهای شرق آسیا نام برد، که با نبود توجه به تفاوت فرهنگی موجود در کشورمان به مدلی ناموفق تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: بی‌گمان در کنار هر برنامه، وجود طرحی جامع به‌عنوان زیرساخت هدف اصلی، تحت عنوان فرهنگ‌سازی یا پیوست فرهنگی ، اجتناب‌ناپذیر است.

خمسه با بیان اینکه یکی از عمده مشکلات جوامع مختلف از جمله ایران، معضل بی‌کاری است، گفت: این نکته که دهک نخست بیکاران و افراد جویای کار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل می‌دهند خود نشان‌دهنده وخامت این موضوع است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اشتغال جوانان ابراز کرد: ایشان با تاکید بر لزوم حل مشکل رکود و اشتغال و بیان اینکه خجلت نظام از بیکاری جوان از شرمندگی وی در خانواده‌اش بیشتر است، خطاب به دولت و مجلس فرمودند درباره حل این مشکلات اقدام کنند.

معاون مالی و پشتیبانی اداره فنی حرفه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: بسیاری از معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، فساد و بزه‌های ناشی از فقر نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در بیکاری دارند لذا اشتغال از اصلی‌ترین دغدغه مدیران و برنامه ریزان کشور است.

آموزش‌های مهارتی در کنار کلاس‌های تئوری

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت‌های دانشگاهی و تنوع رشته‌های آموزشی راه‌حل رفع بیکاری نیست، اضافه کرد: ابتدا بایستی ظرفیت و تنوع رشته‌های دانشگاهی را با نیاز واقعی و پتانسیل‌های کشور سنجید و نیز از تکیه‌بر آموزش‌های محض تئوری بدون در نظر گرفتن مهارت‌های عملی خودداری کرد.

خمسه ادامه داد: چه‌بسا عالمان بسیاری که به دلیل نبود توانائی در تبدیل ایده به پدیده و یا نبود توانائی در جاری کردن علم خود در عمل، مصداق زنبور بی عسل شده‌اند لذا اگر آموزش‌های مهارتی، در محل دانشگاه و در کنار کلاس‌های تئوری با مشارکت آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب برنامه‌ریزی هدفمند و مشترک فی‌مابین وزارت علوم و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فراهم باشد می‌تواند دیگربار، دارالفنون آموزشی کشور را احیاء سازد.

وی اضافه کرد: آموزش تئوری همراه با مهارت‌های تخصصی مجموعه‌ای را ایجاد می‌کند که می‌تواند در هر جایگاه شغلی، منشأ افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و بروز خلاقیت‌های فردی و گروهی شود.

معاون مالی و پشتیبانی اداره فنی حرفه‌ای خراسان رضوی بابیان این نکته که ظرفیت‌های بالقوه اشتغال فراوان و بازار موجود شغلی محدود یا اشباع است، افزود: بایستی زمینه گسترش باور ، تخصص و فن‌های کارآفرینی را با آموزش درست و هدفمند ایجاد کرد تا جوانان عالم و ماهر با تکیه‌ بر دانش و تخصص کارآفرینی ظرفیت‌های بالقوه را به فرصت‌های بالفعل شغلی تبدیل کنند.

ضرورت تقویت فرهنگ سخت‌کوشی و تلاش افراد قبل از تولید شغل

وی گفت: تجربه نشان داده که بسیاری از افراد ماهر، تحصیل‌کرده و دارای دانش کارآفرینی و مطلع از ظرفیت‌های فراوان شغلی از ایجاد شغل و کسب درآمد عاجز مانده‌اند و دلیل اصلی این نبود توانائی ریشه در یکی از مهم‌ترین خصوصیت‌های فرهنگی هر اجتماع دارد و آن فرهنگ ، کار ، تلاش و خودباوری و پرهیز از ناامیدی، تن‌پروری و نبود توجه به فرهنگ کار تیمی و گروهی است.

خمسه در ادامه گفت: اگر فرهنگ را به‌مثابه مهارتی فرض کنیم که در منازل و کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر و آموزش آن توسط اساتید مختلفی چون والدین، معلم و همبازی‌ها ارائه شود با گستره‌ای روبه‌رو می‌شویم که مهارتی اساسی در وسعتی بی‌انتها توسط اساتید بی‌شمار فرد را مهیای ایجاد تحول می‌کند.

وی افزود: پسندیده است که فضائی فراهم شود تا قبل از پرداختن به فعالیت‌های تولید شغل، با تکیه و تأکید بر فرهنگ سخت‌کوشی و تلاش، فرزندانی تربیت کنیم که چون ققنوس آماده بر خواستن و اوج گرفتن در افق‌های موفقیت باشند.