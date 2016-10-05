کتاب «دوره حقوق مدنی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دوره حقوق مدنی» که اثری آموزشی در زمینه آموزش حقوق مدنی به قلم سعید کرمی وکیل پایه یک دادگستری است توسط انتشارات حقوقی مجد منتشر شد.

این کتاب حاصل مطالعات وتدریس دردانشگاهها ومراکز آموزشی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مولف است که در قالب یک کتاب گردآوری شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به تدوین نموداری دوره حقوق مدنی ۱ تا ۸، دسته‌بندی، نظم و تبویب موضوعات، قابلیت استفاده برای آزمونهای وکالت، قضاوت و سردفتری اشاره کرد.

همچنین این کتاب قابل بهره برداری برای مصاحبه‌های تخصصی فوق لیسانس و دکتری است.

کتاب دوره حقوق مدنی با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.