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۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

یک نماینده مجلس مطرح کرد؛

سکوت فدراسیون کاراته برابر تضییع حق بانوان توجیه‌پذیر نیست

سکوت فدراسیون کاراته برابر تضییع حق بانوان توجیه‌پذیر نیست

عضو فراکسیون ورزش مجلس سکوت فدراسیون کاراته و وزیر ورزش در برابر تضییع حق بانوان کاراته‌کار در جریان مسابقات انتخابی تیم ملی را توجیه‌پذیر ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی مبارکه با اشاره به کسر امتیاز از اعضای تیم کاتای انفرادی و تیم مقاومت بسیج در جریان مسابقه انتخابی تیم ملی به دلیل حک نام حضرت ابوالفضل(ع) بر روی لباس‌های خود و عدم حمایت فدراسیون کاراته از این ورزشکاران، گفت: نباید در کرسی‌های بین‌المللی ورزشی طوری رفتار کرد که هر داوری به خود اجازه تضییع حق و حقوق ورزشکاران ایران را داده و اعتقادات مذهبی آن‌ها را بهانه‌ای برای حق‌خوری قرار دهد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به یقین دختران کاراته کار به دلیل پایبندی به اعتقادات خود در نزد خداوند چنان امتیاز والایی را کسب خواهند کرد که در مقابل از دست دادن امتیاز در جریان مسابقه انتخابی تیم ملی اهمیت چندانی ندارد.

وی رفتار این ورزشکاران را قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: داورانی که خود بسیاری از مسائل قانونی مرتبط با مسابقه را رعایت نکرده‌اند صلاحیت برخورد با بازیکنان ایرانی به دلیل حک کردن نام حضرت ابوالفضل(ع) بر پیراهن‌های‌شان ندارند لذا انتظار میرفت رئیس فدراسیون کاراته و حتی شخص وزیر ورزش و جوانان به این موضوع ورود کرده و حق و حقوق این بانوان را مطالبه کنند.

سعیدی با بیان اینکه وظیفه مسئولان مربوطه حمایت از ورزشکاران و سکوت آنها مورد نقد و انتقاد است، گفت: فدراسیون‌های ورزشی ایران باید در جوامع بین‌المللی محکم‌تر  وارد شده تا آن‌ها به خودشان اجازه تضییع حق ورزشکاران ایرانی را ندهند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس همچنین در گفتگو با خانه ملت بیان کرد: نباید با رفتارهای اشتباه سبب شد قهرمانان دست و دلشان از ورود به میادین ورزشی با نام بزرگان دین بلرزد.

کد مطلب 3788087

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