به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رضایی صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه استان خراسان جنوبی اظهار کرد: رسالت رسانه‌ها در عصر ارتباطی امروز بسیار سنگین شده است.

وی با بیان اینکه مسئله اقتصاد یکی از مهم‌ترین مشکلات در جامعه امروز است، افزود: رسانه‌ها باید در راستای پیاده سازی گفتمان سازی اقتصادی باید به طور جدی عمل کنند.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۸ نشریه در استان خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: همچنین سه روزنامه محلی، ۱۷ پایگاه خبری و ۱۱ هفته نامه در استان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند، بیان کرد: با توجه به وظیفه خطیر رسانه‌های انقلابی و داخلی باید از این رسانه‌ها حمایت و پشتیبانی مضاعف صورت پذیرد.

رضایی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی خیل عظیمی از خبرنگاران وجود دارد که باید اهداف نظام را پیاده سازی کنند، تصریح کرد: در حوزه بسیج رسانه باید جبهه متحد رسانه‌های انقلابی در مقابل جبهه رسانه‌ای دشمن تشکیل شود تا بتوانیم در مقابل دشمن خودنمایی کنیم.

وی با تاکید بر تربیت نیروهای انقلابی در جامعه، اظهار داشت: یک رسانه انقلابی باید متشکل از نیروهای انقلابی نیز باشد.

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی ادامه داد: رسانه‌ها باید خط و مشی انقلاب را بشناسند و در مقابل اتفاقات و آسیب‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد واکنش نشان دهند.