به گزارش خبرگزاری مهر، این اولین همکاری این دو بازیگر با داود میرباقری است. پیش از این حضور لیلا حاتمی، مریلا زارعی، جمشید مشایخی، علیرضا شجاع نوری، مرضیه برومند، سیاوش طهمورث، شهرام حقیقت دوست، مهران غفوریان، ستاره اسکندری، مرجانه گلچین و حسین پاکدل در این سریال پر ستاره قطعی شده بود و بازیگران مطرح دیگری به این لیست اضافه خواهند شد.

«ماه تی‌تی» که تهیه‌کنندگی آن بر عهده مهران برومند است، برای شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود و سومین سریالی است که داود میرباقری برای این رسانه کارگردانی می‌کند. این سریال ۲۲ شهریورماه در شهرک سینمایی غزالی کلید خورد.



این سریال فضای متفاوتی نسبت به کارهای قبلی میرباقری دارد و تجربه تازه ای برای او محسوب می شود. میرباقری در این سریال قصد دارد برای اولین بار به سراغ تاریخ چند هزار ساله ایران برود که البته این قصه تلفیقی با فضای معاصر دارد. این سومین همکاری میرباقری با مهران برومند پس از سریال‌های «شاهگوش» و «دندون طلا» است.