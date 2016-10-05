شهدای زن در نهایت مظلومیت به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کاتب ظهر چهارشنبه در کنگره ملی ۱۸۸۰ شهید استان کهکیلویه و بویراحمد در اجلاسیه شهدای زن افزود: زنان در هشت سال دفاع مقدس حماسه های زیادی آفریدند.

وی بیان کرد: در زمان جنگ پزشکان کمی در کشورمان بود و اکثر پزشکان ما از کشورهای پاکستان، هند و بنگلادش بودند.

کاتب با بیان اینکه اکثر زنان رزمنده در هشت سال دفاع مقدس در کردستان حضور داشتند، گفت: این زنان در قالب ماموران مختلفی در جاده ها، بیمارستان ها و پادگان ها حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه گروهک ضد انقلاب بیشترین دشمن ما در کردستان بود، گفت: گروهک کومله و دموکرات با بدترین شکل جوانان ما را به شهادت رساندند.

این یادگار هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: گروهک کومله دموکرات پاسداران و رزمندگان ما را به وسیله شیشه و کاشی سر می بریدند.

وی گفت: بیشترین جنگ ها و درگیری های ما با دشمن در شمال غرب به صورت جنگ های نامنظم و پارتیزانی بود.