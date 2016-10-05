به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در کمیسیون تنظیم بازار شهرستان بیرجند اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در ماه محرم قیمت برخی از کالاها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ از کالاهای اساسی موردنیاز هیئت‌های مذهبی است، ادامه داد: باید با تزریق این کالاها تعادل قیمت‌ها در بازار را حفظ کنیم.

رضایی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل توزیع مرغ منجمد نداریم، افزود: همچنین مشکلی برای تأمین گوشت مرغ و گوشت قرمز در هیئت‌ها وجود ندارد.

وی خواستار پیگیر تزریق شکر به بیرجند شد و افزود: باید نیاز هیئت‌های مذهبی در این کالای اساسی نیز برطرف شود.

معاون برنامه‌ریزی اداری مالی فرماندار بیرجند ادامه داد: در توزیع کالاها به هیئت‌های مذهبی باید نظارت و بازرسی انجام شود.

وی همچنین خواستار نظارت و افزایش گشت‌های بازرسی در بازار شد و افزود: باید با متخلفان به‌موقع و به‌طور جد برخورد شود.

رضایی با بیان اینکه گزارشات مردی باید در کمترین زمان بررسی شود، اظهار کرد: اگر با متخلف برخورد جدی صورت نگیرد، بر تخلفش نیز افزوده می‌شود.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در تأمین به‌موقع کالاها و رصد بازار شد و گفت: همچنین برخی اظهارنظرهای نابه هنگام دستگاه‌ها باعث آشفتگی بازار می‌شود که باید موردتوجه قرار گیرد.

رضایی با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های مختلف در بیرجند، بیان کرد: این نمایشگاه‌ها برای ایجاد تعادل بازار برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بازار در آرامش مطلوبی قرار دارد، افزود: باید تعادل بازار در ایام محرم و صفر حفظ شود.

نماینده اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به برپایی نمایشگاه پاییزه در بیرجند، بیان کرد: در این نمایشگاه تخلفی که منجر به تشکیل پرونده شود، نداشتیم.

جعفر کاووسی اظهار کرد: در این نمایشگاه ۱۲۰ غرفه کیف، کفش و لوازم تحریر و هشت غرفه تنظیم بازار گوشت مرغ و مواد غذایی دایر بود.

وی با بیان اینکه همچنین ۲۶ غرفه پوشاک و ۱۴ غرفه مواد شوینده در نمایشگاه پاییزه دایر بود، افزود: کمبود شکر در روزهای پایانی یکی از مشکلات موجود در نمایشگاه بود.

کاووسی از توزیع پنج تن شکر در نمایشگاه خبر داد و گفت: روز پایانی نمایشگاه با توزیع ۸۰۰ کیلوگرم شکر با کمبود مواجه شدیم.