انهدام باند اشرار مسلح در نزدیکی کرمان/۴۴ قبضه سلاح جنگی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری گفت: طبق گزارشات واصله به اداره کل اطلاعات استان کرمان و رصد اطلاعاتی دقیق مامورین اطلاعات مبنی بر فعالیت و حضور تعدادی از قاچاقچیان مسلح در کویر واقع شده بین استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی دریافت شد.

وی ادامه داد: مامورین اداره کل اطلاعات پس از شناسایی محل استقرار و اختفاء قاچاقچیان مسلح طی یک عملیات موفق و با استعانت از قوه الهی توانستند محل استقرار قاچاقچیان مسلح طی عملیات حساب شده و مقتدرانه و پس از درگیری مسلحانه با اشرار را مورد ضربه قرار دادند.

سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در این عملیات تعداد ۴۴ قبضه انواع سلاح های جنگی و مهمات مربوطه که به قصد ایجاد نا امنی وارد کشور شده بود به همراه یک دستگاه خودروی وانت شاسی بلند حامل یک قبضه تیربار در عمق کویر و قبل از ورود به استان کشف و توقیف شد.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه استان کرمان در محل عبور کاروان های مسلح مواد مخدراز افغانستان به قصد داخل کشور قرار دارد ولی به حمدالله با تلاش همه عوامل دست اندر کار از جمله نیروهای قضایی، انتظامی، نظامی، اعضای شورای تامین استان و اشرافیت و اقتدار کامل اطلاعاتی و امنیتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان این استان از امنیت مطلوب و قابل توجهی برخوردار است.

سالاری ضمن هشدار به مخلین نظم و امنیت استان کرمان، گفت: کلیه فعالیت ها و اقدامات گروهک ها و اشرار مسلح در رصد و اشرافیت کامل اطلاعاتی مامورین اداره کل اطلاعات استان و سایر عوامل امنیتی، انتظامی و نظامی قرار داشته و اجازه کوچکترین حرکت خلاف امنیت به آنها داده نخواهد شد.