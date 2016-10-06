۹۵۰۰ واقعه ولادت در خراسان جنوبی ثبت شد

علی پورحسین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۵۹۲ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۱۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی بیان کرد: از این تعداد چهار هزار و ۹۲۹ مورد مربوط به ولادت پسران و چهار هزار و ۶۶۳ مورد نیز مربوط به ولادت دختران بوده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی، نسبت جنسی حاصل از ولادت در این مدت را ۱۰۶ عنوان کرد و گفت: این یعنی در برابر هر ۱۰۶ نوزاد پسر ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده است.

پور حسین با بیان اینکه همچنین در این مدت بیشترین فرزندآوری در گروه سنی مادران ۲۵ تا ۲۹ سال با رقم ۳۰.۸۵ درصد بوده است، عنوان داشت: بعد از آن نیز مادران واقع در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با رقم ۲۵.۷۱ درصد و گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال با رقم ۲۰.۳۸ درصد بیشترین آمار فرزندآوری را به خود اختصاص داده اند.

ثبت ۱۷۷۶ واقعه فوت در استان

وی همچنین از ثبت یک هزار و ۷۷۶ مورد واقعه فوت در این مدت خبر داد و افزود: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲.۵۸ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی اضافه کرد: از این تعداد ۹۶۳ واقعه مربوط به ثبت وفت مردان و ۸۱۳ مورد نیز مربوط به ثبت فوت زنان است.

پورحسین بیان داشت: همچنین نسبت جنسی حاصل از ثبت فوت در این مدت ۱۱۸ است و این یعنی در مقابل هر ۱۰۰ واقعه فوت ثبت شده زنان حدود ۱۱۸ واقعه فوت مردان به ثبت رسیده است.