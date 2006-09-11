گفتگوي بين اديان ضرورت انكارناپذير دنياي امروز است/ هدف تمام اديان هدايت انسان براي زندگي بهتر است

اسقف اعظم سبوه سركسيان، رهبرمعنوي مسيحيان ارمني تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجا كه تمام پيروان و مؤمنان اديان به ارزشها و اعتقادات دين خود باور دارند، گفتگوي ديني با هدف نزديكي پيروان اديان بسيار ضروري است. گفتگو باعث مي شود كه آنها درك كنند مهمترين هدف تمام اديان هدايت انسان به يك زندگي بهتر و جامعه بهتر است.

وي افزود: مهمترين گفتگوهاي عصرحاضر را مي توان گفتگوهاي ديني دانست؛ چرا كه اديان بايد به يكديگر نزديك شود تا درك ميان آنها حاصل شود و از سوي ديگر گفتگو ضرورت يك جامعه است.

وي با اشاره به انتخاب يك مؤلفه ديني براي بحث در نشستهاي گفتگوي بين اديان اظهار داشت: انتخاب موضوع بستگي به علاقه شركت كنندگان در گفتگوي ديني به امور ديني، اجتماعي، سياسي يا فرهنگي صورت مي گيرد و اين انتخاب از سوي ديگر با درك شركت كنندگان از واژه گفتگو نيز ارتباط دارد.

اسقف اعظم سبوه سركسيان تصريح كرد: اصول اخلاقي از ضرورتهاي گفتگو و زندگي انسان تلقي مي شود چرا كه اخلاق انسانها را گردهم جمع كرده و باعث مي شود يكديگر را درك كنند. مباحث اخلاقي درك، شناخت و دانش و درك دوجانبه را به همراه مي آورد.

سراسقف كليساي مسيحيان ارمني تهران تأكيد كرد كه گفتگوي ديني در سالهاي اخير به ضرورتي گريزناپذير تبديل شده است؛ چرا كه بدون درك دين و فرهنگ، گفتگو هيچگاه موجبات رسيدن به صلح و درك دوجانبه را فراهم نمي كند، بنابراين گفتگوي بين اديان بايد يكي از مؤلفه هاي درخور توجه هر جامعه باشد.