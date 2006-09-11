تقدير از موسيقيدانان نبايد انحصاري باشد / تجليل ها بر اساس معيار هاي شخصي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، مركز آموزش و پژوهش موسيقي و سرود صدا و سيما، چندي پيش در جلسه اي كه در ادامه سلسله جلسات ماهانه اين مركز برگزار مي شد،سه تن از اهالي موسيقي و سرود را مورد تجليل و تفقد خود قرار داد . يكي از انتقادات وارد به اين جلسات ،خصوصي بودن آن و دعوت نشدن موسيقيدانان برآمده از اين مركز است كه اين مسئله از سوي بسياري از هنرمندان عرصه موسيقي با پرسش مواجه شده است . علاوه بر آن بسياري از موزيسين ها از برپايي چنين جلساتي بي خبر بودند. اين پرسش كه مركزي چون مركز موسيقي و سرود صدا و سيما چه رسالتي دارد و اصولا برپايي مراسم تجليل بايد چه ويژگي هايي داشته باشد، از پرسش هاي خبرنگار موسيقي مهر نيز هست كه پاسخ آن را از زبان برخي از اهالي موسيقي مي خوانيم :

صدا و سيما از همكاران خود تجليل مي كند

مصطفي كمال پورتراب، اين نوسينده و مولف باسابقه معتقد است :هر نهاد و موسسه اي براي خود برنامه اي دارد و در اين مسير از اعضاي خود تجليل مي كند . مركز موسيقي صدا و سيما هم در گام اول از كساني كه با اين مركز همكاري مي كنند ، تجليل مي كند .

وي درباره تجليل هايي كه مركز موسيقي و سرود صدا و سيما انجام مي دهد گفت : اين تجليل ها و قدرداني ها داخلي است و مديران مي خواهند با اين كار همكاران خود را تشويق كنند . اين كارها سبب مي شود تا آنها كار خوشان را به نحو بهتري انجام بدهند .

پورتراب ادامه داد : دامنه اين مراسم گسترده نيست و در حقيقت مراسم تجليلي كه در اداره آموزش و پژوهش برگزار مي شود مثل يك جشن تولد خانوادگي است .

وي كه از سال هاي دور با مركز حفظ و اشاعه موسيقي (اداره آموزش و پژوهش موسيقي صدا و سيما) همكاري داشته است به بزرگان موسيقي اشاره كرد و افزود : نبايد اجازه داد كه برخي روابط جايگزين ضوابط شوند . اين مركز روزگاري بهترين هاي موسيقي ايراني را در خود داشته است و بايد تلاش كند براي بازگرداندن آنها ، به سوي تجليل از بزرگان نيز برود . تجليل هايي گسترده و خارج از حوزه مركز موسيقي صدا و سيما .

تجليل از اهالي موسيقي بايد هدفمند باشد

مهدي آذرسينا- نوازنده كمانچه - گفت :متاسفانه برگزاري تجليل ها به يك پروسه شخصي تبديل شده و براي ثبت در بيلان كاري برگزار كنندگان برگزار مي شود .

وي درادامه اظهار داشت : برگزاري مراسم تجليل بايد هدفمند باشد و بستگي دارد دليل برگزاري و انتخاب فرد يا افراد چه مولفه اي باشد . اگر از زاويه اخلاق به اين ماجرا نگاه شود بايد اقرار داشت كه كساني چون سراج ، بيگلري پور و سهيل محمودي از كساني هستند كه حق تجليل دارند و اين حق به بسياري از هنرمندان عرصه موسيقي تعلق دارد . اما اگر موسيقيدان بودن ملاك است بايد اولويت بندي كرد .

وي كه به تازگي آلبوم "خنياگر"را روانه بازار كرده است با اشاره به اينكه بسياري از بزرگداشت ها و تجليل ها حساب و كتاب ندارد گفت : روال مناسب و درستي در تجليل ها اعمال نمي شود . بايد دليل تجليل و چرايي آن بيان شود . وقتي اين مساله مشخص شد ، هيات هاي تخصصي در اين زمينه بايد نظر بدهند كه از چه كسي بايد تجليل شود .

آذرسينا به انزواي بعضي از بزرگان موسيقي در ايران اشاره كرد و آن را يكي از عوامل درست برگزارنشدن بزرگداشت ها و تجليل ها دانست .

اين نوازنده كمانچه خاطرنشان كرد : هدف از تجليل بايد ارتقا كيفيت موسيقي باشد ودر اين راه بايد به موسيقي اصيل ايراني اهميت ويژه اي داد و از كساني كه به معناي واقعي در اين حوزه كار كرده اند تقدير و تجليل كرد .

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر به عنوان يك فرد مسوول برپايي يك بزرگداشت و تجليل بوديد چه مي كرديد؟ گفت : تجليل فقط سخنراني و پخش و اجراي موسيقي نيست . يكي از راه هاي درست تجليل كردن اين است كه آثار منتشر نشده آن هنرمند را منتشر كرد . به هر حال بايد يك روزمراسم تجليل از اين حالت هاي تكراري و كليشه اي خارج شده و هدفمند باشد .





تجليل شوندگان در خانه ديگران تجليل مي شوند

داريوش پيرنياكان كه يكي از منتقدان عملكرد مركز موسيقي وسرود صدا و سيما است گفت :معلوم نيست چرا با وجود اينكه همه بچه هاي مركز آموزش و پژوهش موسيقي (حفظ و اشاعه سابق) زنده اند كسي آنها را به ياد نمي آورد و در خانه آنها از كسان ديگري تجليل مي كنند .

داريوش پيرنياكان - نوازنده تار و سخنگوي خانه موسيقي -ضمن بيان اين مطلب به شدت از عملكرد مركزموسيقي و واحد آموزش و پژوهش موسيقي صدا و سيما (حفظ و اشاعه سابق) انتقاد كرد و افزود : اكثر افرادي كه معمولا در اين مراسم حضورمي يابند هيچ ربطي به اين مركز ندارند .

وي درباره تجليل هاي مركز موسيقي و سرود صدا و سيما گفت : متاسفانه با وجود تمام احترامي كه براي تجليل شوندگان قائلم بايد بگويم كه ازبرخي افراد براي حضور در اين مراسم دعوت مي شود كه صرفا بر اساس رابطه است . نسل ما را كه مدت ها در مركز حفظ و اشاعه زندگي كرده و براي موسيقي جدي اين مملكت زحمت كشيده ايم فراموش مي كنند ، در حاليكه اين مراسم در مركز حفظ و اشاعه برگزار مي شود .

اين نوازنده تار با انتقاد از مركز آموزش و پژوهش موسيقي در برگزاري مراسم تجليل خاطر نشان كرد : متاسفانه موسيقي به يك ابزار تبليغاتي و محملي براي ارتقا درجه مديريت مديران تبديل شده است . بخشي ازموسيقي ما مديون مركز حفظ و اشاعه و شاگردان آن است در حاليكه از كساني در اين مركز تجليل مي شود كه در گذشته آن حضور نداشته اند .

وي برنامه ريزي خوب و رعايت انصاف را يكي از اصلي ترين موازين برپايي مراسم تجليل از بزرگان موسيقي دانست و ابراز اميدواري كرد كه مديران با پيش بيني و برنامه ريزي هاي بلند مدت و منصفانه از پهلوان هاي زنده موسيقي تجليل كنند .

مركز موسيقي صدا و سيما خصوصي عمل مي كند

فريدون شهبازيان نيز به شكلي ديگر اين قضيه را مورد تحليل قرار مي دهد : متاسفانه كارها و فعاليت هاي مركز موسيقي صدا و سيما به قدري خصوصي و محفلي شده است كه شائبه هاي زيادي را با خود به همراه مي آورد .

فريدون شهبازيان - آهنگساز - با بيان اين مطلب از برگزاري مراسم تجليل اين ماه در مركز موسيقي اظهار بي اطلاعي كرد و افزود : جاي تعجب است كه در اين مركز از موزيسين ها تجليل مي شود اما كمتر كسي از اين مراسم باخبر مي شود و بسيارشخصي و درون دستگاهي است .

وي در ادامه افزود : به نظر من اين كار فقط به خاطر گنده كردن آدم هاي خودشان است و متاسفانه كسي پيگير اين مساله نيست كه چرا دستگاهي به اين گستردگي تا اين حد خصوصي عمل مي كند.

شهبازيان با انتقاد از عملكرد متوليان موسيقي در صدا و سيما خاطر نشان كرد : وقتي اين جلسات را در خفا و بدون دعوت از بزرگترهاي موسيقي برگزار مي كنند لابد از اعتراض و عكس العمل هاي ديگران و صاحب فكران مي ترسند .

تجليل ها بر اساس معيار هاي شخصي برگزار مي شود

حسين دهلوي نيز از زاويه ديد خود به اين مقوله پرداخت و گفت : متاسفانه مركز موسيقي و سرود صدا و سيما در خلوت و به دور از چشم ديگران مراسم تجليل برگزار مي كند تا كسي نسبت به عملكرد آنها اعتراض نكند .

حسين دهلوي - آهنگسازو مدرس دانشگاه - اظهار داشت : اين مراسم به قدري خصوصي و درون گروهي است كه خيلي ها -ازجمله من- نسبت به برگزاري آنها مطلع نمي شويم كه علاوه بر ايجاد شائبه مايه تاسف است .

وي در ادامه افزود : مديران مركز موسيقي وسرود صدا و سيما هميشه به سليقه خودشان كار مي كنند در حالي كه برگزاري چنين مراسمي يك امر تخصصي است و بايد به اين تخصص احترام گذاشت . وقتي به اين تخصص و دانش اهميت داده نشود مسئوولين تلويزيون هم به خودشان اجازه مي دهند از هر كسي تجليل كنند و برايش مراسم پاسداشت و بزرگداشت بگيرند .

دهلوي با اشاره به اينكه هر امري بايد به جاي خود و با نظر متخصصين پيش برود خاطر نشان كرد : امام خميني(ره) سال ها پيش راديو و تلويزيون را به عنوان دانشگاه جامعه ارزيابي كردند. اما وقتي يك دانشگاه اين قدر ضعيف عمل مي كند طبيعي است كه اجتماع و هنر به جاي پيشرفت ، پسرفت مي كنند .

هر مراسم تجليلي در اين شرايط فرهنگي پسنديده است

جلسه هاي بزرگداشتي كه از طرف مركز موسيقي صدا و سيما برگزار مي شود، بسيار خوب و به موقع است .

آذر هاشمي - نوازنده سنتور- با بيان اين مطلب افزود : من هميشه براي شركت در اين مراسم مشتاق بودم و فكر مي كنم آقاي پيريايي با ايده هايشان باعث تحول در مركز موسيقي صدا و سيما شده اند .

وي در ادامه افزود : هر حركتي در اين دوره وانفسا براي پاسداشت اهالي موسيقي باشد كار قشنگ و پسنديده اي است و فرق نمي كند چه كسي يا نهادي آن را برگزار مي كند . ابتدايي ترين حسن اين مجالس و مراسم اين است كه اهالي موسيقي مي توانند يكديگر را ببينند و از مسائل و مشكلات خود بگويند .

اين نوازنده با اشاره به مشكلاتي كه در مسير برپايي بزرگداشت ها به وجود مي آيد، گفت : به دليل كوچك بودن فضايي كه مراسم تجليل مركز موسيقي در آن برگزار مي شود ، هر بار از عده اي از موزيسين ها دعوت مي شود كه متاسفانه خيلي از آنها تشريف نمي آورند و همين مساله سبب مي شود كه شانس حضور تعدادي از هنرمندان از بين برود .

تجليل از موسيقيدانان نبايد انحصاري باشد

مجيد كياني كه خود پيش از اين رياست مركز حفظ و اشاعه موسيقي ( اداره آموزش و پژوهش فعلي) معتقد است : مراسم تجليلي كه از سوي مركز موسيقي صدا و سيما برگزار مي شود خيلي خصوصي است و اغلب از هنرمندان صدا و سيما تقدير مي شود .

مجيد كياني - نوازنده سنتور و استاد دانشگاه با بيان اين مطلب افزود: نفس تجليل خوب است اما چگونه برگزار كردن آن نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.آنچه براي ما اهميت دارد حفظ موسيقي ايراني در مركز حفظ و اشاعه موسيقي ايراني است كه متاسفانه كمتر اين اتفاق مي افتد .

وي در ادامه اظهار داشت : در همين همايش ها و نشست هاي كوچك شما كمتر مي بينيد كه هنرمندان واقعي موسيقي ايراني حضور داشته باشند. آبا قرار بر حذف اين افراد و حذف موسيقي ايراني است؟ چرا از نوازندگان و آهنگسازان موسيقي ايراني دعوت نمي شود؟

اين نوازنده با انتقاد ازعملكرد مركز موسيقي صدا و سيما در قبال موسيقي اصيل ايراني خاطر نشان كرد : عمده مسائلي كه دامنگير مركز موسيقي و موسيقي ايراني است متوجه مشاوران هنري مدير مركز موسيقي صدا و سيما است . آنها موسيقي فاخر و اصيل ايراني را در بحث هاي خود به اندازه كافي مطرح نمي كنند . در حالي كه موسيقي ما وامدار مركز حفظ و اشاعه است و بايد از سوي كساني كه به عنوان مشاور در مركز موسيقي حضور دارند مورد دفاع واقع شود .

كياني گفت : گلايه من بيشتر از همكاران خودم در عرصه هاي مختلف موسيقي است كه با رفتارهايشان همه را دلسرد مي كنند.

وي درپايان با اشاره به اهميت رسانه اي مانند صداو سيما تصريح كرد: تجليل ها نبايد انحصاري باشد و به خصوص در برگزاري و اطلاع رساني بايد طوري عمل كنند كه انگيزه به وجود بياورد نه اينكه موجب از بين رفتن آن بشود .

جلسات مركز موسيقي صدا و سيما بي خاصيت نيست



اگر از هر 100 پيشنهادي كه در جلسات مركز موسيقي ارائه مي شود فقط 5 تاي آنها به مرحله عمل برسد موسيقي در ايران به نقاط خوبي خواهد رسيد .

فريدون حافظي - نوازنده پيشكسوت تار- با بيان اين مطلب در باره نشست هاي ماهيانه مركز موسيقي و سرود صدا و سيما و تجليل هايي كه از موزيسين ها به عمل مي آورد گفت : اين جلسات، نشست هاي بسيار خوبي است و حرف هاي اميدوار كننده اي در آن رد و بدل مي شود اما به نظر من بايد تصميم گيري براي انتخاب هنرمند تجليل شونده تخصصي باشد و هر كس در هرشته اي نظر ندهد.

وي درادامه افزود : رييس مركز موسيقي صدا و سيما در پايان هر ماه از تعدادي از هنرمندان عرصه موسيقي تقدير مي كنند كه كاربسيار خوشايندي است . تنها نكته اي كه به عنوان نقيصه مي توان مطرح كرد اين است كه هريك از اعضاي تصميم گيرنده بايد در رشته تخصصي خود نظر بدهند . به عنوان مثال يك موزيسين كه در حوزه موسيقي كلاسيك صاحب نظر است نبايد در مورد نوازنده و آهنگساز موسيقي ايراني اظهار نظر كنند .

اين نوازنده تار با اشاره به اينكه نسلي از نوازندگان قديمي مهجور مانده اند خاطر نشان كرد : اگر يك كميته كاملا مجزا و تخصصي در اين باره تشكيل شود حق به حقدار مي رسد و هيچ تداخلي به وجود نمي آيد.

فريدون حافظي در پايان با مثبت خواندن اين جلسات تاكيد كرد : جلسات مركز موسيقي صدا و سيما بسيار پربار بوده و تاكنون بي خاصيت نبوده است .