به گزارش خبرنگار مهر، سید جمالالدین صمصام شریعت پیش از ظهر چهارشنبه در بیست و چهارمین نشست تخصصی مدیران بافتهای فرسوده کلانشهرهای کشور که در هتل چهل پنجره اصفهان در حال برگزاری است با اشاره به وجود بیش از هشت هزار هکتار بافت فرسوده در استان اصفهان اظهار داشت: چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از این بافت فرسوده در محدوده کلانشهر اصفهان وجود دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در برخی از مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان بافت فرسوده بیش از نقاط دیگر است، افزود: برنامهریزی برای ساماندهی و بازسازی بافتهای فرسوده در مناطق مختلف شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ساماندهی بافت فرسوده در محلات اصفهان را به گونهای توسعه درون زا توصیف کرد و بیان داشت: در این راستا میتوان از بازآفرینی میدان امام علی(ع)، چهارباغ، بازارچهها، حمامها، کاروانسراها و پلهای تاریخی اصفهان به عنوان اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر نام برد.
وی توسعه طرح حرم زینبیه در شمال شهر اصفهان و بازسازی بافتهای فرسوده اطراف آن را از دیگر پروژههای شهرداری اعلام کرد و ابراز داشت: همچنین در این راستا باید توجه داشته باشیم که توسعه در بافتهای فرسوده بسیار سخت و از این رو اجرای طرحها در این بافت با کندی روبرو است.
گفتنی است که در این نشست تخصصی مدیران بافتهای فرسوده کلانشهری اصفهان، مشهد، تبریز، تهران، کرج، شیراز، اهواز، قم، همدان، رشت، ارومیه و زاهدان حضور دارند.
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