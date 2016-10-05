ثبت نام ۳۲۲۰ واحد آذربایجان شرقی در سامانه بهین یاب

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر چهارشنبه و با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و نیز فرماندار شهرستان اهر و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد، رئیس جدید اداره صنعت، معدن و تجارت اهر معرفی شد و از زحمات رئیس سابق این اداره تجلیل به عمل آمد.

۳۲۲۰ واحد صنعتی و کشاورزی آذربایجان شرقی در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این مراسم تودیع و معارفه از از ثبت نام سه هزار و ۲۲۰ واحد صنعتی و کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سامانه بهین یاب برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: از این تعداد، در کل یک هزار و ۲۰۰ واحد به بانک ها معرفی شده اند که در مرحله پرداخت قرار دارند.

حسین نجاتی همچنین با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در آذربایجان شرقی افزود: تاکنون یکهزار و ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ۱۷۶ واحد صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر لزوم تسهیل زمینه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان تاکید کرد: از بانک های عامل نیز انتظار داریم با تأمین منابع مالی لازم نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدها باقی مانده نیز اقدام کنند.

معرفی ۷۵ طرح کشاورزی اهر به بانک ها برای دریافت تسهیلات

فرماندار شهرستان اهر نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود شرایط فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی شهرستان اظهار داشت: در شهرستان اهر تا کنون ۷۵ طرح کشاورزی برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک ها معرفی شده اند.

سید محمد عابدی در ادامه خاطر نشان کرد: بیکاری جوانان تحصیل کرده یکی از مشکلات اصلی شهرستان اهر است که در همین راستا از سرمایه گذاران بخش خصوصی و فارع التحصیلان کشاورزی برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف و به خصوص بخش کشاورزی حمایت می شود.

فرماندار شهرستان اهر با تاکید بر لزوم همکاری بانک های عامل برای ایجاد زمینه های فعالیت تولیدی و اقتصادی در این شهرستان گفت: از بانک ها انتظار داریم با پرداخت به موقع تسهیلات به واحدهای معرفی شده در روند تسریع ایجاد اشتغال همکاری های لازم را انجام دهند.

گفتنی است در پایان این مراسم ضمن قدردانی از خدمات فیاض علیزاده رئیس سابق اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر، ابراهیمی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.