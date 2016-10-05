به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد منصور (حسن) ملکی، شاعر، منتقد و روزنامه‌نگار پیشکسوت، روز شانزدهم مهرماه، یک سال پس از درگذشت او و همزمان با زادروزش در بنیاد لاجوردی برگزار می‌شود. در این مراسم همچنین از آخرین کتاب ملکی با عنوان «اشاره با گوشه‌ی چشم؛ تلمیح در غزل‌های حافظ» رونمایی خواهد شد.

منصور (حسن) ملکی، روزنامه‌نگار، منتقد هنری، نویسنده و دبیر ادبیات، متولد ۱۳۲۱ با دبیری ادبیات در مدرسه‌های تهران کار خود را آغاز کرد و بعدها در کسوت روزنامه‌نگار حوزه‌ی فرهنگ و ادب به فعالیت‌هایش ادامه داد. وی در روزنامه‌هایی مانند «ابرار»، «اخبار» و «آریا» به عنوان دبیر سرویس فرهنگی، نقدهای فراوانی را در حوزه فیلم، ادبیات و هنرهای تجسمی نوشته که در نشریات گوناگون منتشر شده است. ملکی همچنین در دهه‌ هشتاد، چند سالی مسئولیت روابط عمومی موزه‌ هنرهای معاصر تهران را برعهده داشت. مجموعه شعر «دو کبوتر کنار پنجره‌ی ما» در سال ۸۳، «کوتاه مثلِ آه» گزیده شعر ایران و جهان در سال ۸۵ و «تا با توام بیشتر از همه‌ام» گزیده‌ای از نثرهای شاعرانه و کهن فارسی در سال ۹۲ از جمله آثار مکتوب اوست.

بر اساس این گزارش، بنیاد لاجوردی به عنوان نهادی فرهنگی و مستقل در کنار خانواده ملکی، مراسم بزرگداشتی برای این چهره فرهنگی برگزار می‌کند. از سوی دیگر این نکوداشت برای احسان لاجوردی، مؤسس بنیاد لاجوردی ادای احترام به کسی است که در زندگی و کار فرهنگی و هنری وی نقشی مؤثر داشته است.

مراسم بزرگداشت منصور ملکی و رونمایی از کتاب «اشاره با گوشه‌ی چشم» که از سوی انتشارات راه نواندیش منتشر شده، از ساعت ۱۶ الی ۲۰ روز جمعه شانزدهم مهرماه با همکاری بنیاد لاجوردی، در محل این بنیاد واقع در خیابان کریم‌خان‌زند، خیابان استاد نجات‌الهی (ویلا)، خیابان سپند، شماره ۲۰ برگزار خواهد شد.