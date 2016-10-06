به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «ماتادور»، «ساعت به وقت صفر»، «خمره»، «انتقالی»، «نشانی»، «نسیم زندگی»، «گریز شبانه»، «سبز به رنگ زمرد»، «شاید یک معجزه»، «حادثه شین جو کو»، «پیش خواهد آمد»، «ضربه مغزی»، «الیور تویست»، «بازگشت به دریا»، «گوریل سفید»، «خاطرات»، «مسیر مخفی»، «باران ساز»، «ماجراهای پنگوئنی به نام اسکوتر»، «بچه های ابری»، «فرار زمان ۲»، «دیوید کاپرفیلد»، «آخرین دشمن ۲،۱» و «منطقه گنگام»، «کمی آن سوتر» و «آخرین دشمن ۳» پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مهر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

فیلم تلویزیونی «ماتادور» به کارگردانی فرهاد نجفی پنجشنبه ۱۵ مهر ‌ماه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در پی سفر یک مقام بلند پایه بلژیکی به ایران جهت انجام کنفرانسی مربوط به انرژی هسته ای یک گروه خرابکاری با پرداخت پول زیاد، یک تک تیرانداز را اجیر می کند تا دیپلمات بلژیکی را در ایران ترور کند و به این ترتیب اوضاع داخلی ایران را متشنج و ناامن جلوه دهد. تک تیرانداز که خود ملیتی ایرانی دارد به راحتی از یونان وارد ایران شده و مقدمات کار خود را فراهم می کند. از طرفی نیروهای ویژه امنیتی کشور که حدس می زنند مهمانان این کنفرانس طعمه خوبی برای تروریست‌ها و رسانه های معاند هستند تمام حواس خود را جمع کرده و عملیات گسترده ای را جهت تامین امنیت کنفرانس تدارک می بینند. آنها با بمب گذاری های متعددی روبرو شده و یکی از بهترین کارشناسان خود را در زمینه اتفاء بمب از دست می دهند اما ...

پولاد کیمیایی، سام درخشانی، پوریا پورسرخ و شقایق فراهانی در فیلم تلویزیونی «ماتادور» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «ساعت به وقت صفر» به کارگردانی احمد معظمی، جمعه ۱۶ مهر ‌ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سعید راد، کوروش سلیمانی، مینا وحید و ابوالفضل همراه آمده است: عماد افسر تازه بازنشسته نیروی امنیتی است که قصد دارد به همراه دختر، داماد و همسر جدیدش به سفر برود. ناگهان یکی از قاچاقچیان قدیمی به نام جلال به عماد زنگ می‌زند و سرنخی از پروژه جدید گروهک خراب‌کاری کسری به او می دهد. این گروهک در عملیات قبلی خود سبب کشته شدن همسر عماد شده بودند. عماد بلافاصله خود را به آن محل می‌رساند اما جلال در درگیری بین اعضای گروهک کشته شده است. عماد بلافاصله موضوع را با مراجع زیربط در اداره امنیت ملی و نیروی انتظامی در میان می گذارد و یک تیم حرفه ای جهت خنثی کردن نقشه ای این گروهک تشکیل می شود. پیگیری های تیم پلیس نشان می دهد که ...

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «خمره» به کارگردانی ابراهیم فروزش، پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ‌۸ صبح از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با نقش آفرینی بهزاد خداویسی، فاطمه ارزه و شمس الدین رضا الفت آمده است: خمره آب مدرسه ای در حاشیه کویر می شکند. بچه ها بی آب می مانند. تلاش معلم برای به دست آوردن خمره ای دیگر بی نتیجه می ماند. بچه ها برای تعمیر خمره احتیاج به موادی دارند که برای تهیه آن دچار مشکل می‌شوند. سر انجام زنی از اهالی روستا تصمیم می گیرد که این مشکل را حل کند که ...

فیلم سینمایی «انتقالی» به کارگردانی کریگ ویویروس، پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در این فیلم با بازی جان لینچ و دیوید شافلد خواهیم دید: جک که به خاطر قتل غیر عمد در زندان است از سوی همسرش به خاطر کشته شدن پسرشان در طول مدتی که او در خانه نبوده، طرد شده است. با ورود پال جوان تازه وارد به زندان، کلی سر دسته باند قاچاق در زندان سعی دارد او را برای سوء استفاده به باند خود وارد کند. جک که دورادور شاهد اوضاع است، از مسئولان می خواهد تا پال را از بند کلی خارج کنند. پال که از همدستی در قتل یک زندانی مقروض با کلی امتناع کرده است، مورد غضب او و افرادش است و لذا سعی می‌کند کمتر از سلول خود خارج شود. جک سعی دارد به او کمک کند و ...

فیلم تلویزیونی «نشانی» به کارگردانی بهنام بهزادی، جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پسر نوجوانی به نام سعید از اهالی کاشان، عمویی به نام رضا داشته که خلبان جنگنده بوده و در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده است. سعید که علاقه بسیار زیادی به کار کردن دارد، چند وقتی است مدرسه و درس را رها کرده و در یک مغازه تعویض روغنی مشغول کار شده است. او در عین حال به خلبانی و دانستن سرگذشت دایی شهیدش علاقه زیادی دارد. علاقه او به دایی نادیده اش کم کم او را به این راه سوق می دهد که از زندگی او بیشتر اطلاعات کسب کند و ...

بهمن صادق پور، شیرین صمدی و فخرالسادات قندچی در فیلم تلویزیونی «نشانی» ایفای نقش کرده اند.

فیلم سینمایی «نسیم زندگی» به کارگردانی جو یانگ لی، جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی کیو سونگ، دونگ وون کانگ و ایل سئوب بائیک خواهیم دید: دائه سو و میرا پدر و مادری هستند که در سن پائین ازدواج کرده و صاحب فرزندی به نام آروما می شوند. آروما از یک بیماری ژنتیکی نادر رنج می برد و مبتلا به پیری زودرس است. سال ها سپری می شود و آروما ۱۶ ساله است. او که نمی تواند به مدرسه برود، کتاب می خواند و اوقات فراغتش را با کامپیوتر پر می کند. پس از اینکه یک برنامه تلویزیونی در خصوص مشکل آروما از تلویزیون پخش می شود، او ایمیلی از طرف یک نفر دریافت می کند که خود را پسر بیماری معرفی می کند. به تدریج آروما ایمیل های متعددی با او رد و بدل می کند و با او احساس دوستی و صمیمیت می کند. این در حالی است که او در سن ۱۶ سالگی به اندازه یک آدم ۸۰ ساله پیر شده است و با مشکلات مغزی، بینایی و ... دست و پنجه نرم می کند و دکترها امید چندانی به او ندارند که ...

فیلم سینمایی «گریز شبانه» به کارگردانی استفان هاپکینز، جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی امیلیو اِستِوِز، کوبا گودینگ و دنیس لِری درباره فرانک مرد جوانی است که دو سال از ازدواج او می گذرد و به تازگی صاحب فرزندی نیز شده است. پس از مدت ها که او سرگرم خانواده اش بوده، تصمیم می گیرد شبی را با چند تن از دوستان بگذراند و به تماشای یک مسابقه بوکس بروند. همسر او چندان با این مسأله موافق نیست اما در نهایت فرانک تصمیم خود مبنی بر رفتن را می گیرد که ...

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «سبز به رنگ زمرد» به کارگردانی سیدروح‌الله حجازی، پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: جنگ چند سالی است که به پایان رسیده است و مادر پیری در خانه‌اش بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقودالاثرش است. اتاق، وسایل و حتی مغازه پسرش را در روستا نگه داشته به امید روزی که پسرش بازگردد. او به همین نیت چندین سال است که روضه‌ای برپا می‌کند و نذری می‌دهد که فرزندش برگردد. اما امسال بارش برف زیاد و بسته شدن جاده مانع ادای نذرش می‌شود. او نگران ادای نذرش است که از سوی مداح در راه مانده کسی خودش را به مجلس روضه پیرزن می‌رساند و...

رابعه مدنی، رحمان باقریان، علیرضا جعفری و مروارید کاشیان در فیلم سینمایی «سبز به رنگ زمرد» نقش آفرینی کرده اند.

فیلم تلویزیونی «شاید یک معجزه» به کارگردانی کرامت پورشهسواری، پنجشنبه ۱۵مهر ماه ساعت ۱۶ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی صالح میرزا آقایی، مریم کاویانی و عمار تفتی آمده است: صادق و سحر زوج جوانی هستند که بچه دار نمی شوند و این مساله انها را ازار می دهد. سحر با پسر بچه ای تصادف می کند و باعث مرگ پسر بچه می شود. این پسر کوچک فرزند خانواده ای است که پدر و مادرش هر دو پزشک هستند اما مشکلات زیادی دارند و رابطه عاطفی انها دچار مشکل شده است. صادق خود را به جای سحر به پلیس معرفی میکند و بازداشت می شود و ...

فیلم سینمایی «حادثه شین جوکو» به کارگردانی تانگ شینگ یی، پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان، نائوتو تاکنانه کا آمده است: نیک به همراه عده ای از جوانان چینی به صورت غیر قانونی وارد ژاپن می شود. هدف اصلی او پیدا کردن نامزدش ژوژو است که مدتی قبل به دعوت یکی از اقوامش به ژاپن رفته و دیگر خبری از او نیست. نیک و دوستانش به طور اتفاقی با ژوژو روبرو می شوند در حالی که ازدواج کرده و از شوهرش ژاپنی خود دختری نیز دارد. نیک تصمیم می گیرد به هر صورت شده در ژاپن بماند و ناگزیر جذب گروه های تبهکاری شده و بعد از مدتی خود نیز رهبر یکی از باندهای خلافکاری می‌شود و در نهایت متوجه اشتباه خود شده و سعی می کند جبران کند ...

فیلم تلویزیونی «پیش خواهد آمد» به کارگردانی بهروز شعیبی، جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در این فیلم با نقش آفرینی سیامک صفری، یکتا ناصر و جواد عزتی خواهیم دید: در زندگی غلام، آوا و بهنام دو روز مانده به تاسوعا گره ای می افتد و هر کدام فرصت کوتاهی برای حل این مشکل دارند و دست تقدیر آنها را رو به روی هم قرار می دهد تا به واسطه ملاقات همدیگر مشکلشان حل شود.

فیلم تلویزیون «ضربه مغزی» به کارگردانی پیتر لاندسمن، جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آلبرت بروکس، آلیس بالدوین و ویل اسمیت آمده است: دکتر بنت اومالو یک آسیب شناس عصبی نیجریه ایی ساکن امریکاست که به طور اتفاقی درگیر پرونده ای می شود که او را با چالش های زیادی روبرو می کند. او با مرگ مشکوک یک بازیکن فوتبال امریکایی متوجه می شود که این ورزش برای مغز آسیب های جدی به همراه خواهد داشت و اکثر بازیکنان دچار آلزایمر، افسردگی و سی تی ای می شوند. وی برای اثبات این حقیقت در مقابل کمیته این ورزش مقاومت می کند و علی رغم تهدیدهای زیادی که می‌شود به تلاش خود برای اثبات این امر ادامه می دهد. او در پایان موفق می شود تا دادگاه را متقاعد کند و مردم را از این مهم آگاه کند.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «الیور توییست» به کارگردانی رومن پولانسکی، پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بارنی کلارک و بن کینگزلی آمده است: پسر بچه یتیمی به نام الیور توئیست در سن ۹ سالگی از سوی هیئت مدیره یتیم خانه برای کارگری به منزل تابوت سازی میانسال فرستاده می شود. خانواده تابوت ساز آنچنان عرصه را بر الیور تنگ می کنند که وی مجبور به فرار شده و به سوی لندن می رود. در لندن با پسری هم سن و سال خود آشنا شده و مجبور به دزدی می شود. هر چند مرتکب این عمل نگشته اما به دلیل رفتار نادرست دوستانش به دادگاه احضار شده پس از اثبات بی گناهی به مردی ثروتمند به خانه ای فاخر می رود که ...

شبکه پنج سیما

انیمیشن سینمایی «بازگشت به دریا» به کارگردانی تام لو، پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در خلاصه این انیمیشن خواهیم دید: یک بچه ماهی است در رویاهایش می خواهد خانواده اش را از بندر کوچکی که زندگی می کنند به دریا باز گرداند که ...

انیمیشن سینمایی «گوریل سفید» به کارگردانی آندراس جی ساچر، جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت ۹ از شبکه پنج پخش می شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است که اسنو تنها گوریل سفید رنگ دنیاست. او در باغ وحش بیشتر از همه حیوانات مورد توجه قرار می گیرد، بچه ها او را دوست دارند اما گوریل های دیگر نمی فهمند که چه چیزی در این موجود عجیب و غریب جالب توجه است. او با کمک یک پلنگ سیاه و پائولو که دختری کوچک و باهوش است نقشه ای برای ملاقات پنهانی با فردی در سیرک می کشدکه می تواند به او کمک کند تا به یک گوریل عادی تبدیل شود اما ...

فیلم سینمایی «خاطرات» به کارگردانی جین پائول رایو، جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می شود.

در این فیلم با بازی آنی کوردی، میچل بلانس، ماتیو اسپینوسی و چانتال لابی خواهیم دید: خانم سالمندی شوهرش را از دست می دهد و هنگامی که تنها زندگی می کند از هوش می رود و دو پسرش تصمیم می گیرند او را در خانه سالمندان بستری کنند و در این دوران بدون اطلاع او خانه اش را می فروشند. مادر سالمند ناگهان خانه سالمندان را ترک می کند و به شهری بر می گردد که در زمان جنگ جهانی دوم در وسط سال تحصیلی آن را ترک کرده است. نوه او رنن که ارتباط نزدیکی با مادربزرگش دارد پس از دریافت یک کارت پستال به دنبال او به شهر کودکی مادربزرگش می رود و ...

شبکه تماشا

فیلم سینمایی «مسیر مخفی» به کارگردانی آلیستر گریرسون، پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۲۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی رایس واکیفیلد و آلیسون کراتس از این قرار است که: عده ای کاوشگر برای پیدا کردن راهی مخفی در غاری به نام اس آلا که قدمت آن به یک میلیون سال می رسد و تا کنون هیچ انسانی به درون آن پا نگذاشته است داوطلب می شوند. در این میان مردی که سال‌ها تجربه غارنوردی دارد به نام فرانک به همراه پسرش جاش نیز حضور دارند، فرانک به عنوان راهنمای آنان مسیر را نشان می دهد. جاش که ارتباط چندان خوبی با پدرش ندارد در این مسیر او را بیشتر می شناسد و کم کم به او علاقه مند می شود. در میانه راه به تدریج از تعداد افراد گروه کاسته می شود و ...

فیلم سینمایی «باران ساز» به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا، جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت ۲۰ از شبکـه تماشا پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مت دیمون و دنی دویتو آمده است: رادی بیلور، دانشجوی جوان رشته حقوق مجبور می شود برای وکیل متقلبی به نام استون کار کند. استون، وکالت ۲ پرونده را به او می سپارد یکی مربوط به پیرزنی است که می خواهد وصیت نامه اش را تغییر دهد و خانواده اش را از ارث محروم کند و دیگری مربوط به مرد جوانی است که سرطان خون دارد اما شرکت بیمه از پرداخت هزینه های درمان او خودداری می کند. رادی هنگام کار روی این پرونده ها با زن جوانی به نام کلی آشنا می شود که به شدت از همسرش کتک خورده و ...

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «ماجراهای پنگوئنی به نام اسکوتر» به کارگردانی هاری کاسون و میچل چالپ، پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: اسکوتر آخرین پنگوئن آبی است که توسط پنگوئن های نقره ای به سرپرستی قبول شده است. او به کمک خانوادۀ جدیدش می تواند استعدادها و ناشناخته های درونی وجودش را کشف کند و برای نجات محل زندگی جدیدش تلاش کند که ...

فیلم تلویزیونی «بچه های ابری» به کارگردانی سید جمال سید حاتمی جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت۱۹:۳۰ از شبکه کودک پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: دختر و پسری همراه پدر خود در مسجد محله برای مراسم عزاداری محرم اماده می شوند و در این بین ساواک هم به دنبال دستگیری کسانی است که در مسجد اعلامیه پخش می‌کنند که ...

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «فرار زمان۲»، «دیوید کاپرفیلد»، «آخرین دشمن ۱» و «منطقه گنگام» پنجشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۱۱:۳۰ ،۱۷:۳۰،۲۱ و۲۴ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

فیلم‌های سینمایی ‌و تلویزیونی «آخرین دشمن ۲»، «کمی آن سوتر» و «آخرین دشمن ۳» جمعه ۱۶ مهر ماه ساعت ۱۱:۳۰ ،۱۷:۱۵و ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.