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۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

۲۵ مسافر در مسیر کابل-بامیان توسط طالبان ربوده شدند

۲۵ مسافر در مسیر کابل-بامیان توسط طالبان ربوده شدند

مقامات محلی در ولایت «میدان وردک» اعلام کردند: ۲۵ مسافر طی دو روز گذشته در مسیر کابل-بامیان توسط گروه طالبان ربوده شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، مقامات محلی ولایت «میدان وردک» اعلام کردند: طی دو روز گذشته شورشیان طالبان ۲۵ مسافر را در مسیر کابل- بامیان توسط شورشیان ربوده اند.

«عبدالرحمان منگل» سخنگوی والی میدان وردک با تایید این خبر گفت: شورشیان طالبان طی دو روز گذشته ۲۵ مسافر را در این مسیر ربوده اند که تاکنون از سرنوشت ۲۰ تن آنان هیچ خبری در دست نیست.

وی در ادامه افزود: روز گذشته و با وساطت رهبران مردمی پنج تن از این مسافران آزاد شدند.

لازم به ذکر است که امنیت راه های مواصلاتی مناطق مرکزی افغانستان همواره یکی از نگرانی های مردم این مناطق و یکی از چالش های اصلی دولت برای تامین امنیت این راه ها بوده است.

در دیداری که چند روز پیش «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با برخی نمایندگان مردم مناطق مرکزی در مجلس نمایندگان داشت، مسئله تامین امنیت راه های مناطق مرکزی مورد بحث قرار گرفت.

کد مطلب 3788270
علی کاووسی نژاد

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