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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مقابل ازبکستان بترسیم کارمان سخت می‌شود/ این برد ۷۰ درصد صعود است

مقابل ازبکستان بترسیم کارمان سخت می‌شود/ این برد ۷۰ درصد صعود است

پیشکسوت فوتبال ایران با بیان اینکه اگر تیم ملی برابر ازبکستان دفاع بازی کند به مشکل می‌خورد، گفت: با پیروزی برابر ازبکستان در این کشور ۷۰ درصد راه صعود را طی کردیم.

فرشاد پیوس در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تقابل تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان در مرحله نهایی انتخابی ۲۰۱۸ روسیه گفت: در ابتدا بگویم اگر در این مسابقه به هر دلیل ترسو باشیم و بخواهیم دفاعی بازی کنیم به مشکل می‌خوریم. ازبکستان تیم فیزیکی و خوبی است و اگر فشار به یک سوم دفاعی ایران بیاید تیم ما به مشکل خواهد خورد.

وی افزود: کی‌روش باید بازی هجومی را در دستور کار قرار دهد تا فشار از دفاع ما خارج شود و به زمین ازبکستان منتقل شود. تیم ما بازیکنان خوبی در هر منطقه از زمین دارد کی‌روش اگر به خوبی از این بازیکنان استفاده کند به خوبی می‌توانیم حتی این بازی را پیروزی پشت سر بگذاریم.

پیشکسوت فوتبال ایران اضافه کرد: ازبکستان هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و از روحیه خوبی برخوردار است اما کی‌روش باید روی دروازه این تیم فشار بیاورد و حتی با دو مهاجم بازی کند تا بتوانیم دروازه حریف را باز کنیم. شکست ازبکستان همانطور که گفتم دور از دسترس نیست.

پیوس در پایان تصریح کرد: این مسابقه بازی حساس و سختی برای تیم ما محسوب می‌شود و ما اگر این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذاریم می‌توانم بگویم ۷۰ درصد راه صود را طی کرده‌ایم.

کد مطلب 3788277

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