بی تفاوتی نسبت به امر به معروف موجب سقوط اخلاقی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بازرگان درهمایش شورای امر به معروف و نهی از منکر ویژه ادارات استان که ظهر چهارشنبه در اداره برق قزوین برگزار شد اظهارداشت: قانون امر به معروف و نهی از منکر یک قانون بدیع است که اگر به آن درست عمل شود موجب اقتدار مردم و تولید انضباط می شود.

وی بیان کرد: فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید با زبان روز جاری شود نه زور تا تاثیرگذار باشد و تبدیل مکانیزم فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به تعاملات هوشمند انسانی و ارتباط موثر ضروری است.

بازرگان تصریح کرد: اگر جامعه ای بی تفاوتی شود و در مقابل نهی ازمنکر و ترویج فرهنگ امربه معروف احساس مسئولیت نکند باید شاهد سقوط اخلاقی آن جامعه باشد و هزینه های سنگینی پرداخت کند.

مدیرکل تولید صنعتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اضافه کرد: ترویج فرهنگ تشکر و تذکر باید در جامعه جدی گرفته شود و اگر آموزش افراد را در اولویت قرار دهیم می توانیم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

بازرگان گفت: مهمترین هدف فریضه امر به معروف و نهی از منکر استاندارد سازی رفتارهای کارکنان، نظم بخشی در امور و ترویج کارهای نیک است که با مشارکت همه مردم باید برای تحقق آن اقدام کرد.

وی یادآورشد: در این فریضه همه باید پای کار باشند تا خروجی موثر باشد اما فعالان این عرصه لازم است با احترام و ادب در نصیحت و تذکر زمینه امر به معروف و نهی از منکر را فراهم کنند.

مدیرکل تولیدی صنعتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اظهارداشت: وقتی فرهنگ تشکر و تذکر نداریم عزل و نصب ها هم ارادتی می شود و تملق و چاپلوسی در جامعه رشد می کند.

وی گفت: با فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید دنبال تحقق کارمند دلسوز باشیم نه فضول لذا آموزش باید در صدر برنامه ها قرار گیرد و ادبیات ما در برخورد فرق کند.

ویژگی های تاثیرگذاری را بیاموزیم

بازرگان با بیان برخی ویژگی های تاثیرگذاری در فریضه امر به معروف ونهی از منکر اظهارداشت: هشت «ت» طلایی در این بخش توصیه می شود که تشخیص، تفکیک، تکریم، تذکر، تکرار، تدریج، تحمل و تاب آوردن و تشکر می تواند موفقیت در کار را ممکن کند.

وی تصریح کرد: همچنین هشت عامل تخریبی در این فریضه هست که باید از آن دوری کنیم که تجسس، تردید، ترس، تکبر، تحکم، تهدید، توهین و تعرض از آن جمله است.

بازرگان اضافه کرد: خوش اخلاقی، خوش بینی، خیرخواهی و خستگی ناپذیری در موفقیت امر به معروف و نهی از منکر تاثیرگذار و تعیین کننده است.