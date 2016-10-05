وحیدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دور جدید فعالیت شورای اسلامی شهر جهرم و در راستای بهره‌مندی اعضای شورا از رهنمودهای اخلاقی مورد تاکید بزرگان دین، بخشی از جلسات علنی بدین منظور اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه سیره و روش معصومین(ع) همواره باید در زندگی شخصی و کاری افراد قرار بگیرد، افزود: عمل به منویات و منش ائمه(ع) و توصیه‌های اخلاقی آنان، جامعه را به پیشرفت و تعالی می‌رساند.

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم با اشاره به اینکه تاکنون از رهنمودهای چند استاد اخلاق در ابتدای جلسات علنی شورای شهر استفاده شده است، خاطرنشان کرد: قصد داریم این برنامه را که با استقبال خوب اعضای شورا مواجه شده تداوم بخشیم.

مردانی عمل به توصیه‌های اخلاقی بزرگان را لازمه کار هر مسئول در جامعه عنوان کرد و گفت: اختصاص بخش اندکی از جلسات مسئولان به بهره‌مندی از نصایح بزرگان و استفاده از رهنمودهای آنان نه تنها لطمه‌ای به امور مردم نمی‌خورد بلکه در تکریم ارباب رجوع و پیشبرد امور آنان بسیار موثر و حائز اهمیت است.

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم اظهارکرد: همچنین مرثیه‌سرایی یکی از مداحان شهر در نخستین جلسه شورای شهر جهرم در ماه محرم فضای این جلسه عطرآگین و معطر به ذکر سیدالشهدا(ع) شد.