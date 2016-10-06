آتیلا حجازی: شاید برخی قصد اذیت علیرضا منصوریان را دارند

آتیلا حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیم های ملی ایران و ازبکستان که امروز پنجشنبه برگزار می شود، گفت: دیدار با ازبکستان نباید چندان مشکل باشد چرا که این تیم با وجود اینکه صدرنشین است با ضعیف ترین تیم های گروه دیدار کرده است. در واقع ازبکستان، قطر و سوریه شکست داده و امروز صدرنشین است.

حجازی در ادامه افزود: تیم ازبکستان را نباید زیاد بزرگ جلوه بدهیم. به اعتقاد من ایران و کره جنوبی مدعی اصلی صعود به جام جهانی هستند البته ازبکستان هم بعد از ایران و کره جنوبی مدعی سوم صعود به روسیه به حساب می آید. به اعتقاد من ایران می تواند به سادگی از این گروه صعود کند و نباید این کار را خیلی سخت جلوه بدهیم.

پیشکسوت باشگاه استقلال در مورد پیشنهاد یک تیم انگلیسی به علیرضا منصوریان برای مربیگری گفت: این پیشنهاد همه استقلالی ها از جمله بنده را خوشحال می کند اما واقعیت این است که چنین پیشنهادی بسیار عجیب و بعید به نظر می رسد. شاید عده ای خواسته اند علی منصوریان را اذیت کنند و در کل قصدهای دیگری از مطرح کردن این موضوع داشته اند وگرنه مطمئن باشیم که تیم انگلیس هرگز از ایران مربی استخدام نخواهد کرد کما اینکه اگر تحقیق کنیم متوجه می شویم که انگلستان و آلمان بسیار در مورد جذب مربی سختگیر هستند و مدارک بسیاری باید برای مجوز مربیگری در این دو کشور داشت. بعید می دانم که از کل آسیا هم بتوان مربی به لیگ برتر جزیره فرستاد.

حجازی خاطرنشان کرد: البته کاش این خبر حقیقت داشت چرا که ایرانی ها امیدوار می شدند که می توانند چنین اتفاق هایی را رقم بزنند. من حتی با وحید هاشمیان که صحبت می‌کردم او می‌گفت بسیار این کار سخت است و باید از لیگ پنجم شروع کنید و پله پله بالا بیایید و مدارک کافی در این زمینه را هم گرفته باشیم حتی هاشمیان می‌گفت برای گرفتن مدارک باید شبانه روز زحمت بکشیم وحتی برای طی کردن دوره ها هم این طور نیست که تصمیم بگیرید بروید و مدارک را بگیرید.

آتیلا حجازی در مورد حرف مدیرعامل این باشگاه علیه منصوریان گفت: من در مورد بحث تبلیغاتی بودن این پیشنهاد هیچ نظری ندارم. علی منصوریان دوست خوب خودم بوده و نمی‌دانم چرا چنین حرفهایی گفته شده است. آرزو می کنم علی منصوریان پله پله مدارج ترقی را طی کند و روزی سرمربی تیم ملی ایران شود.