نیروی انتظامی بر روی چگونگی برگزاری کنسرت ها نظارت داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست فرمانده و معاونان نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نیروی انتظامی یکی از کارآمد ترین نیروهای نظام است که هم مرزها و هم امنیت و آرامش درونی کشور را اداره می‌کنند.

وی گفت: عملکرد نیروی انتظامی در حوزه های مختلف از جمله مسئله زندان شهرکرد، سریال سرزمین کهن، مسئله انتقال آب و انتخابات قابل توجه و تحسین بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نیروی انتظامی در مبارزه با اشرار و ارازل اوباش، افزایش کشفیات موادمخدر و دستگیری قاچاقچیان و برخورد با ناهنجاری های اجتماعی در صف اول هستند.

سلیمانی عنوان کرد: برای کاهش تصادفات فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت های مردمی بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار خواهد بود.

وی یادآور شد: کنسرت ها نباید سلیقه ای باشد و باید برای اساس سیاست های کلان نشات گرفته از رهنمود های مقام معظم رهبری، قانون و عرف باشند و همچنین باید موسیقی همچنان پابرجا باشد و نیز ولنگاری در برگزاری کنسرت ها حذف و برخورد شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی باید بر روی چگونه برگزار شدن کنسرت ها نظارت کافی را داشته باشد و یک راه حل قانونمند و منطقی برای اوقات فراغت جوانان در نظر گرفته شود و همچنین طوری دیدگاه جوانان را تعدیل کنیم که سرکوب نشوند.