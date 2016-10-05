آل سعود ابزاری کوچک برای تحقق پروژه آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تاکید کرد که آمریکا از سعودی ها در راستای منافع خود استفاده می کند.

بر اساس این گزارش شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی اظهار داشت: سعودی ها ابزار کوچکی برای تحقق پروژه آمریکا هستند و دلیل این امر نیز، فروپاشی روز به روز رژیم سعودی در بخش اقتصادی است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر در صورتی که نهادی در لبنان تعطیل شود، باید به دنبال نقش آمریکا و متحدانش در تعطیلی آن بود. امروز ثبات بر لبنان حاکم است و علت آن نیز ۲ موضوع است: نخست اینکه ما به دلیل همراهی ارتش، مردم و مقاومت قوی هستیم و مخالفت خود را با درگیری های داخلی اعلام کرده ایم و به فتنه آنها بی توجه بوده ایم.

معاون دبیرکل حزب الله افزود: دلیل دوم نیز این است که آنها می خواهند لبنان محلی برای آوارگان سوری باشد تا این آوارگان به سمت اروپا نروند. بنابراین برای عدم مهاجرت آوارگان سوری به اروپا، آنها خواهان برقراری ثبات در لبنان هستند. زیرا این امر به نفعشان است.

وی در همین راستا تاکید کرد: ثبات لبنان بذل و بخشش نیست بلکه به لطف وجود مردان خدا در عرصه میدانی به دست آمده است و این کرامت و جایگاه متعلق به لبنان است. مقاومت گزینه اصیل ما است که پیروزی را به ارمغان آورده و قدرت لبنان برای حفاظت از کشور در برابر اسرائیل و تکفیری ها است. ما از مقاومت دست برنمی داریم.