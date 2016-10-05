امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی مبنای فطری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاهینی ظهر چهارشنبه در جمع رابطان امر به معروف ادارات شهرستان شاهرود به مناسبت هفته امر به معروف، با بیان اینکه این فریضه در کنار حقوق شهروندی امتیاز و حقی نیست که دولت و حاکمیت به شهروندان خود می دهد بلکه حقوقی است که حاکمیت باید و الزاما آن را در برابر مردم رعایت و اجرا کند، ابراز داشت: از آنجائیکه بین ذات انسان و عقل و شرع هیچگونه تزاحمی نیست و هر چه را که عقل حکم می کند شرع نیز حکم می کند، حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر نیز امری عقلانی و در عین حال شرعی و فطری هستند.

وی افزود: از آنجائیکه ذات و فطرت انسان ثابت است لذا حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر ثابت و با تغییر زمان و مکان تحولی در آن اینجا نخواهد شد و این حقوق در هر صورت جزء انسان است و انسان را نمی توان بدون حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر حتی تصور کرد تا چه رسد به اینکه انسانی بدون حقوق شهروندی وجود داشته باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود همچنین گفت: گرچه همه انسان ها از ذات و فطرت پاک و سالمی برخوردار هستند ولی عواملی مانند عدم تعلیم و تربیت صحیح، غفلت و ... باعث می شود فرد نه تنها می تواند به حقوق ذاتی خود دست پیدا کرده بلکه به حقوق دیگران نیز تعدی می کند، سد راه پیشرفت و تعالی دیگران و جامعه نیز می شود و حقوق شهروندی دیگران را ضایع می کند در این شرایط است که امر به معروف و نهی از منکر وحقوق شهروندی برای مقابله با قانون شکنی به کمک جامعه می آید.

شاهینی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در مرحله اجراء دارای دو مرحله فردی و گروهی است، ابراز داشت: مرحله فردی وظیفه عمومی و همگانی و دارای محدودیت است لکن مرحله گروهی آن از وظایف حکومت به شمار می رود که شعاع آن وسیع است.

وی افزود: آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه اولا باید خودشان به آنچه می گویند عمل کنند و الا هیچگونه اثر مثبتی بر مخاطب نخواهد داشت و از طرفی دیگر انجام این مهم دارای ویژگی ها و شرایطی است که قبل از هر گونه اقدامی باید آنها را شناخت سپس اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود با بیان اینکه هیچکس حق ندارد با استفاده از عنوان آزادی حقوق سایر شهروندان را ضایع کند، گفت: در مقابل نیز کسی نیز نباید خارج از حکم شرع و قانون اقدامی برای سلب آزادی مردم کند لذا امر به معروف و نهی از منکر لسانی با رعایت شرایط آن وظیفه آحاد مردم است اما اجرای امر به معروف و نهی از منکر به استناد عقل، شرع و حقوق شهروندی وظیفه حاکمیت و دولت است.

شاهینی بیان داشت: اگر هر اقدامی خارج از این ضوابط صورت بگیرد در جامعه هرج و مرج بوجود می آید که با فلسفه حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر در تضاد است.