احتکار و گرانفروشی در استان سمنان۵۰ درصد کاهش یافت

علی غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نقش و جایگاه اصناف در برقراری امنیت اجتماعی، ابراز داشت: اصناف و پلیس پیشگیری یک مجموعه یکپارچه هستند که در زیر یک پرچم در برقراری نظم و امنیت در شهر کمک می کنند.

وی افزود: روایات و احادیث بیشماری در زمینه تحقق عدالت وجود دارد که خداوند می فرماید «ای کسانی که ایمان آورده اید برای خدا قیام کنید و در راه عدالت قدم بردارید»، لذا صاحبان مشاغل مکلف هستند با رعایت انصاف در راستای تحقق جامعه ای عدالت محور گام بردارند.

رئیس اتاق اصناف استان سمنان همچنین ابراز داشت: برای آموزش کسبه برنامه‌هایی تدارک دیده شده از جمله صاحبان درخواست مشاغل تا زمانی که دوره‌های تعیین شده را با موفقیت طی نکرده و گواهینامه پایان دوره را دریافت نکنند پروانه کسب برای آنها صادر نمی شود لذا هر کاسبی موظف است دوره های آموزشی را تمام و کمال بگذراند.

غریبی در ادامه تصریح کرد: در اصناف همواره تلاش و همت این نهاد بر این اساس است که با بازرسی های منظم و نظارت مستمر در تهیه اقلام مورد نیاز مردم و اهتمام به کاهش مواردی نظیر گرانفروشی و احتکار تمام تلاش خود را به کار گیرد.

وی افزود: باید با برنامه‌ریزی و مشارکت نهادهای مسئول، مصرف گرایی را در جامعه به حداقل رساند چراکه معتقدیم تا زمانی بازار مصرف پررونق باشد دست واسطه ها در این میان بسیار است لذا با مصرف درست می توانیم به اقتصاد پویا دست یافت.

رئیس اتاق اصناف استان سمنان همچنین گفت: برای جوانان جویای کار دوره های مشاوره در نظر گرفته شده که با راه انجام این آموزش‌ها می توان بخش زیادی از متقاضیان را به سوی تولید و مشاغل مورد نیاز جامعه راهنمایی کرد.