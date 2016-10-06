به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور روز جمعه پس از یک هفته وقفه با برگزاری ۹ مسابقه پیگیری می‌شود. از مهمترین مسابقات این هفته می‌توان به تقابل تیم صدر جدولی گل‌گهر سیرجان و بادران تهران اشاره کرد. تقابل وینگو بگویچ سرمربی گل گهر و میثاقیان سرمربی بادران می‌تواند در نوع خود جالب توجه شد.

اکسین البرز هم که هم امتیاز با گل گهر است و به خاطر تفاضل گل کمتر در درده دوم جدول رده بندی قرار دارد، باید در این هفته برابر تیم فولاد یزد صف آرایی کند. اکسین با مربیگری فیروز کریمی در صدد است تا با کوچکترین لغزش تیم گل گهر صدر جدول را از سیرجانی ها پس بگیرد.

از دیگر مسابقات حساس این هفته می‌توان به تقابل دو تیم مس کرمان و پارس جنوبی جم اشاره کرد که تقابل ابراهیم زاده و تارتار می‌تواند به جذابیت ای بازی بیفزاید.

برنامه کامل مسابقات این هفته را در زیر می‌خوانید:

* نساجی مازندران - استقلال اهواز- ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر



* سپیدرود رشت - مس رفسنجان- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت



* مس کرمان - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه امام علی کرمان



* راه‌آهن تهران - آلومینوم اراک- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران



* اکسین البرز- فولاد یزد- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج



* فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز



* گل‌گهر سیرجان - بادران تهران- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان



* ایرانجوان بوشهر - خونه به خونه مازندران- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر



* نفت مسجدسلیمان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان