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۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۱

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۵۰۰ تخت بیمارستانی در چهارمحال و بختیاری نیاز است

۵۰۰ تخت بیمارستانی در چهارمحال و بختیاری نیاز است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مشکلات استان چهارمحال و بختیاری کمبود پزشک، تخت و تجهیزات بیمارستانی است که بیش از ۵۰۰ تخت در این استان نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیر عامل بیمه سلامت کشور اظهار داشت: در نظام تحول سلامت برای ۴۵ هزار نفر در این استان دفترچه بیمه صادر شده است.

وی در ادامه افزود: ۵۴۲ هزار نفر در استان از حق بیمه رایگان استفاده می‌کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: کار دولت تغییر و تحول سلامت در جامعه است که یکی از کارهای بزرگ بعد از برجام اجرای طرح نظام سلامت است.

سلیمانی دشتکی بیان کرد: مشکلات استان در این زمینه کمبود پزشک، تخت و تجهیزات بیمارستانی است که بیش از ۵۰۰ تخت در استان نیاز است.

وی تاکید کرد: در سال ۹۳، از محل اعتبارات استانی ماده ۱۰ و ۱۲ و ماده ۱۸۰ مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان استان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در سال جاری اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان از اعتبارات استانی تخصیص داده شده است.

وی بیان کرد: اهداف کلی در نظام بهداشت و درمان، هم گام بودن با دولت، کارایی بالا، همکاری با دستگاه های مرتبط و جلب رضایت مردمی است

کد مطلب 3788559

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