۵۰۰ تخت بیمارستانی در چهارمحال و بختیاری نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیر عامل بیمه سلامت کشور اظهار داشت: در نظام تحول سلامت برای ۴۵ هزار نفر در این استان دفترچه بیمه صادر شده است.

وی در ادامه افزود: ۵۴۲ هزار نفر در استان از حق بیمه رایگان استفاده می‌کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: کار دولت تغییر و تحول سلامت در جامعه است که یکی از کارهای بزرگ بعد از برجام اجرای طرح نظام سلامت است.

سلیمانی دشتکی بیان کرد: مشکلات استان در این زمینه کمبود پزشک، تخت و تجهیزات بیمارستانی است که بیش از ۵۰۰ تخت در استان نیاز است.

وی تاکید کرد: در سال ۹۳، از محل اعتبارات استانی ماده ۱۰ و ۱۲ و ماده ۱۸۰ مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان استان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در سال جاری اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان از اعتبارات استانی تخصیص داده شده است.

وی بیان کرد: اهداف کلی در نظام بهداشت و درمان، هم گام بودن با دولت، کارایی بالا، همکاری با دستگاه های مرتبط و جلب رضایت مردمی است