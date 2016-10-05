پیکر مطهر شهید «قوام کیانی» وارد نهاوند شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید «قوام کیانی» که چندی پیش در جریان تفحص پیکرهای شهدا توسط کمیته جست‌وجوی مفقودین به وطن بازگشت و از طریق انجام آزمایشات «دی ان ای» شناسایی شد، عصر چهارشنبه وارد نهاوند شد.

شهید «قوام کیانی» از شهدای مفقود الجسد شهرستان نهاوند است که سال ۶۱ به‌عنوان بسیجی در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل شد و امروز فضای نهاوند با عطر این شهید مطهر شد.

شهید کیانی سومین شهید تفحص و شناسایی‌شده نهاوند بعد از شهیدان لطیفی و قیطاسی است که به نهاوند باز می‌گردد.

مراسم استقبال از پیکر شهید کیانی عصر چهارشنبه در میدان ۱۵ خرداد نهاوند برگزار شد و مردم شهید پرور نهاوند با دلی مملو از عشق شده برای استقبال از وی آمده بودند، عشقی که به برکت وجود شهید گران‌قدر در نهاوند عطشش بیشتر می شد ...

حاضران در مراسم استقبال و تشییع پیکر شهید قوامی حال و هوای خاصی داشتند و آنچه بیش‌ازپیش به چشم می‌آمد حضور مردم از احزاب و گروه های مختلف بود که جای تقدیر داشت چراکه همه بر آرمان‌های امام و شهدای خود پایبند هستند.

خواهر شهید کیانی در حالی که از دیدگانش اشک جاری بود در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر، گفت: خیلی خوشحالم که انتظار ۳۵ ساله خانواده ام به سررسید و برادرم که نور چشم خانواده بود، بازگشت.

وی از رنج مادرش در این مدت گفت و بابیان اینکه مادرم بیش از هر فرد دیگری خوشحال‌ است، گفت: برادرم مجرد بود که جبهه رفت و در آن زمان مادرم آرزوهای بسیار زیادی برای شهید قوام کیانی داشت و مثل هر مادری آرزوی دامادی قوام و نوه دار شدنش را در سر می پروراند.

برادر شهید قوام کیانی نیز در گفتگو با خبرنگار مه، گفت: برادران شهید ما آن روز رفتند تا امروز ایران اسلامی شاهد امنیت بیش‌ازپیش باشد و هیچ زیاده‌خواهی اجازه تعارض به ایران را نداشته باشد.

وی ادامه داد: مادرم هرروز بر قاب عکس برادرم خیره می شد و عطش انتظار و دیدار برادر برای مادرم روزبه‌روز افزوده می‌شد و خدا را شکر که امروز این فراق ۳۵ ساله پایان یافت.

خسرو ساکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عزت و سربلندی و آسایش و امنیت امروز ایران اسلامی در برابر استکبار جهانی مرهون خون شهداست، لذا همگان باید در مسیر شهدا گام بردارند و نهایت سعی و تلاش خود را برای حفظ ارزش‌های ایثار و شهادت به عمل‌آورند.

وی با اشاره به اینکه هرکس خلاف مقام معظم رهبری که جانشین و نائب امام زمان (عج) است سخنی بگوید و در جامعه تفرقه ایجاد کند دشمن نظام است و ما مردم نیز آن را از خود نمی‌دانیم، اظهار کرد: در دنیای کنونی نسل جوان ما تشنه فرهنگ ایثار و شهادت و فضایل معنوی است.

وی افزود: حضور شهدا در شهرستان باعث حاکم شدن فضای معنوی و اخلاقی در جامعه می شود تا مردم همیشه عطر حضور آنان را استشمام کنند.