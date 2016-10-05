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۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۲۲:۱۴

مدیر شهرک های صنعتی ۲ و ۳ دزفول خبر داد:

جذب ۵۰ سرمایه گذار در شهرک های صنعتی دزفول

جذب ۵۰ سرمایه گذار در شهرک های صنعتی دزفول

دزفول ـ مدیر شهرک های صنعتی ۲ و ۳ دزفول گفت: با افزایش امنیت، ۵۰ سرمایه گذار طی دو و نیم سال گذشته در این شهرک های صنعتی جذب شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیمردان جعفری عصر امروز چهارشنبه در همایش تجلیل از نیروی انتظامی دزفول که به مناسبت هفته ناجا در محل اتاق اصناف برگزار شد، اظهار کرد: در شهرستان دزفول، چهار شهرک و دو ناحیه صنعتی وجود دارد و محیط های زیرمجموعه صنایع کوچک نیز ۳۶۰ هکتار هستند.

وی افزود: تا سه سال پیش بخاطر حجم زیاد مسافت شهرک های صنعتی دزفول و نبود امنیت در مسیر این شهرک ها هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در این شهرک ها نبود.

مدیر شهرک های صنعتی ۲ و ۳ دزفول ادامه داد: اما خوشبختانه به دلیل برنامه ریزی ها و تلاش های صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی دزفول، طی دو و نیم سال گذشته ۵۰ سرمایه گذار بومی، غیربومی و حتی خارجی وارد شهرک های صنعتی دزفول شده اند.

جعفری با تاکید بر اینکه نعمت امنیت، عامل اصلی پیشرفت، توسعه و آبادانی است، گفت: تلاش های شبانه روزی و بدون وقفه نیروی انتظامی دزفول و همکاری آنها با شهرک های صنعتی در زمینه تامین امنیت این مکان ها، عامل اصلی جذب سرمایه گذاران در دزفول بوده که جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که اصناف دزفول با هر ظرفیت و تولیدی که دارند می توانند با حضور و استقرار در شهرک های صنعتی دزفول به سرمایه گذاری سالم و پرسود بپردازند.

وجود زیرساخت های سرمایه گذاری

مدیر شهرک های صنعتی شماره ۲ و ۳ دزفول با تاکید براینکه زیرساخت لازم برای سرمایه گذاری هر سرمایه گذاری در این شهرک ها وجود دارد، بیان کرد: وجود زمین در سایت های مختلف با اسناد ثبتی، معافیت مالیاتی و حمایت های تسهیلاتی از جمله مزایای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی دزفول است.

جعفری از تلاش برای احداث دو مجتمع صنفی با همکاری اتاق اصناف شهرستان دزفول خبرداد و یادآور شد: با احداث این مجتمع ها اصناف مختلف دزفول دریک محل متمرکز شده و به ارائه خدمات رسانی بیشتر، آسان تر و بهتری خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه استقرار ناموزون و نامتوازن اصناف در دزفول باعث زشت شدن  فضای شهری و ایجاد مزاحمت شده است، گفت: قطعا با اجرای این طرح احداث دو مجتمع صنفی، مشکلات مذکور در سطح شهرستان برطرف خواهند شد.

کد مطلب 3788649

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