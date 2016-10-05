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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۰:۰۳

واشنگتن شهرک سازی های جدید رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

واشنگتن شهرک سازی های جدید رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

آمریکا تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، آمریکا تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث ۳۰۰ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید از تصمیم رژیم صهیونیستی در تصویب احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری، تاکید کرد این رژیم باید میان شهرک‌ سازی و فرایند صلح، یکی را انتخاب کند.

وی همچنین تاکید کرد که این تصمیم «بسیار ناراحت کننده» است بویژه اینکه دقیقا بعد از امضای توافق حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل صورت می گیرد.

«بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد نیز پیش از این شهرک سازی های جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده بود.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در تازه ترین دور شهر ک سازی ها اخیرا با احداث واحدهای مسکونی جدید برای شهرک نشینان در کرانه باختری موافقت کرد.

کد مطلب 3788673

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