برخی نخبگان گرفتار تحریف شده اند/مقابله ائمه با انزوای دین

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید مجتبی نورمفیدی شامگاه چهارشنبه در سخنرانی ایام ماه محرم، با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق اجتماعی، خواستار تقویت اصول اخلاقی شد و اظهار کرد: در سرنوشت امتهای پیشین، مردمی که عزیز بودند و سقوط کردند و ذلیل شدند هم وجود دارد که سرنوشت تلخ و غمانگیزی است.
وی افزود: در دوره اسلامی هم شاهد شکوفایی و اوج جامعه اسلامی و تمدن بزرگ اسلامی هستیم. تمدنی که شرق و غرب عالم را درنوردید، قلوب انسانها را فتح کرد و مرزهای جغرافیایی را درنوردید اما متأسفانه ناظر افول و سقوط این مردم هم بودیم.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر دنیا و آخرت را باهم میخواهیم باید به این مسئله بیشتر توجه کنیم که خیر دنیا و آخرت ما درگرو پایبندی به اصول اخلاقی است. اگر امنیت، آسایش و آرامش میخواهیم، اگر میخواهیم که جرم و جنایت کم شود، اگر می خواهیم جامعه الگو باشیم و به قلههای پیشرفت مادی و معنوی برسیم نقطه پرواز و پرش ما اصول اخلاقی است.
آیت الله نورمفیدی گفت: تقرب ما به خداوند، تکامل روحی و معنوی ما و پر کشیدن به آسمان ملکوت متوقف بر اصول اخلاقی است که در ارتباط با دیگران رعایت میکنیم. بر پایه همین موضوع جامعه استوار میشود اما مسئله مهم تحریفی است که در عالم اسلام اتفاق افتاده است.
به گفته وی، تحریف به زبان ساده یعنی پیام یا سخنی برخلاف مقصود گوینده طوری به شنونده بیان شود که مقصود دیگری از آن برداشت کند. تحریف به معنای کج کردن و از مسیر منحرف کردن است، اگر چیزی را از مسیر خود منحرف کرده و به سمت دیگری ببریم تحریف میشود.
وی اظهار کرد: بنا بر آیات قرآن در ادیان آسمانی، در کتب یهود و تحریف ایجادشده و حتی عالمان مسیحی و یهودی خودشان مرتکب این عمل زشت شدند. مرحوم استاد شهید مطهری میگوید این نژاد انگار از تحریف خوشش میآید و نژاد یهود بهطور سنتی اهل تحریف بودند.
برخی رسانه ها و نخبگان دچار تحریف شده اند
وی خاطرنشان کرد: هماکنون هم رسانههای مهم دنیا که اخبار را در عالم منتشر می کنند، اصل و اساس آن ها در دست یهودیان است و آن ها ماهرانه رسانه را تحریف کنند. متاسفانه این اخلاق زشت از آن جماعت به ما هم سرایت کرده و رسانهها و نخبگان ما هم گرفتار تحریف شدند و گاهی مطلب و خبری را از کسی نقل میکنند که سر و پایش را میزنند و صد در صد مخالف مقصود گوینده است، این کار زشت است.
آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: دلایل مختلفی پشت این کار زشت است. متاسفانه الان فضای جامعه ما از این نظر آلوده است. چرا باید یک انسان آشنای به دین، بیمحابا به تحریف رو بیاورد؟ چرا برای اینکه کلام یا شخصیت فردی را نمی پسندند تخریب کند؟ این سیاست، سیاست یهود، بنیامیه و بنیعباس است. با این معیار میتوانید رفتارهای اموی را از رفتارهای علوی تشخیص دهید.
وی افزود: کسانیکه با تحریف اخلاق و دین مردم را به هم میریزند باید در روز قیامت پاسخگو باشند که با چه حجت و دلایلی این کار را کردند. اصول اخلاقی مسلمان و کافر ندارد. شما حتی با کافر هم نباید خلاف اصول رفتار کنید و به همین دلیل است که پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) قطه ای نورانی می شوند. تحریف داستان غمانگیز و مفصلی دارد. در اسلام خوشبختانه کتاب آسمانی ما از این آسیب مصون مانده و قرآن تحریف نشده، اما تحریفهای دیگری انجامشده است.
نورمفیدی گفت: تحریف بسیار مهمی در دایره مفاهیم اعتقادی و اخلاقی ما رویداده است. باانگیزه محرفان کاری نداریم زیرا بخش زیادی از آن در اغراض خلفای بنیامیه و بنیعباس برای توجیه حکومت غاصبانه خود بود. آنان در مورد قضا و قدر تفسیر میکردند که این تقدیر است که ما حکومت میکنیم و با آن نمیشود جنگید. می گفتند این خواست خدا است. گفتههای عبیدالله و یزید هم پس از کربلا این بود که این خواست خدا بود.
وی تصریح کرد: آن ها حتی در مفهوم صبر تفسیر میکردند که صبر یعنی پذیرش ظلم و جور تا گشایشی پیدا شود و زُهد یعنی انسان گوشهگیر بوده و چیزی نداشته باشد یا فقر را به معنای نداری معرفی کردند. اما یکی از رسالتهای مهم ائمه ما در طول نزدیک به ۲۵۰ سال فعالیت خود، تفسیر و بازتفسیر این مفاهیم دینی بود و در روایات از هر فرصتی برای تربیت مردم استفاده میکردند.
تفسیر درست مفاهیم دینی به جامعه ارائه شود
نورمفیدی به روایتی از امام اول شیعیان اشاره کرد و گفت: امام علی (ع) میفرماید «فقر به معنای حرص بر همهچیز است». وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم ائمه ما انواع صبر را تعریف کردند و در هیچ کجا به معنی صبر در برابر ظلم نبوده بلکه در طاعت، معصیت و مصیبت است. یکی از رسالتهای مهم اهلبیت بازتعریف مفاهیم دینی است.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: باید تفسیر درستی از مفاهیم دینی داشته باشیم، در همه دنیا از ابتدا تا انتها کسی مانند این شخصیتها نیست ک قول و عملش یکی باشد و با آن مردم را تربیت کند. هیچ کس مانند این شخصیت ها نیست تا بتواند مردم را به رنگ خدا درآورد.
آیت الله نورمفیدی افزود: تحریف مهمتری که ائمه با آن مقابله کردند، تحریف گرایش دین به سمت انزوا و فردگرایی است. در ذهن متدینان کسی که به گوشهای رفته و دائماً مشغول انجام عبادت و مناسک باشد و با هیچچیز کاری نداشته باشد فردی خوب و مقدس و متدین شناخته میشود. اما فردی که تظاهر نمیکند و به دنبال حل مشکل افراد است آ دمی عادی شمرده میشود. ولی اما ائمه ما قولا و عملاً با این نگاهی که نسبت به انزوا وجود دارد هم مبارزه کردند.
وی تصریح کرد: منظومه فکر، معرفتی و دینی ما بر پایه اخلاق و ارتباط مناسب با دیگران است، قرآن را ببینید، امام راحل در بحث ولایتفقیه میگوید نسبت آیات اجتماعی قرآن به نسبت آیات فردی آن ۱۰ به یک است، اینقدری که اسلام به زندگی اجتماعی انسان توجه کرده هیچ دینی نکرده است، اما تلقی ما عکس این است.
نورمفیدی گفت: ما مظهر تدین را این میدانیم که فرد عبادت کند اما گوشهگیر باشد، بسیاری از اعمال ما به همین صورت اشتباه است، اسلام در هر مسئلهای مردم را سوق میدهد به اجتماع و ائمه ما بهشدت با این تحریف مقابله کردند که دین به سمت فعالیتهای فردی و انزوا برود، پیامبر هم در روایات متعدد میگوید که مقربترین شما نزد من کسی است که خوشقول و اهل رعایت کردن حقوق دیگران باشد.
وی بابیان اینکه فردی که در جامعه قرار میگیرد مشخص میشود چند مرده حلاج است گفت: آدمی که در گوشه غار نشسته و صبح تا شب عبادت کند خوب است اما نهایت زحمتی که میکشد گرسنگی و تشنگی است اما جوانی که در خیابان راه میرود و چپ و راست زمینه گناه برایش فراهم است اما به خاطر خدا از گناه چشمپوشی میکند، صاحب قدرتی است که در گوشه غار پیدا نمیشود.
نورمفیدی تأکید کرد: تربیت انسان در تعاملات است، شکوفایی انسان که پیامبر خدا و امیرالمؤمنین میخواهند و آن پروازی که دین پیشبینی کرده در این مسیر اتفاق میافتد، کسی که عمری نماز میخواند و روزه میگیرد و شبزندهدار است اما در مواجه با یک زیباروی پایش میلرزد تربیتنشده، متدینی که پیشانیاش از سجده طولانی پینهبسته اما از بزرگترین رباخواران بازار است درست تربیتنشده است.
وی افزود: اسلام میخواهد مردم در بستر اخلاق اجتماعی آنجا که پای منافع شخصی پیش میآید معلوم شود فرد چهکاره است و آیا به توصیههای پیامبر عمل میکند، آنجا که حس انتقام در برابر یک رقیب سربلند میکند آنجا فرد چه میکند و چگونه بر خود مهار میزند.
نورمفیدی خاطرنشان کرد: برای متدین بودن دنبال نسخههای عجیبوغریب نگردیم، برای متدین شدن و تبعیت از اهلبیت به دنبال مناسک نبشید، تقرب به خدا و ولی خدا شدن راه و رسمی دارد و نمیشود دین را از این ارتباطات تفکیک کرد، نمیشود بگوییم دیندارم و اهل نمازم اما بدترین رفتارها را داشته باشیم و با دیده تکبر با دیگران برخورد کنیم.
وی بابیان حدیثی از امام رضا (ع) گفت: ایشان میفرمایند «اگر در سلامی که به یک فقیر و یک ثروتمند میکنی تفاوتی باشد و ثروتمند را به خاطر ثروتش بیشتر تحویل بگیرید در روز قیامت خداوند از تو خشمگین است»، ائمه اطهار تلاش کردند مفاهیم اعتقادی مردم را تثبیت و تسهیل کنند و مردم را سوق دهند به عرصه اجتماع که برای رسیدن به هدف غایی خلقت لازم و برای بروز استعدادهای غایی انسان ضروری است.
نورمفیدی گفت: جامعهای که در آن این امور حاکم باشد جامعهای الگو میشود که در قرآن هم از آن یادشده، ضروریترین دانش برای مردم این است که آنها را به صلاح و فساد قلبشان رهنمون کند، هر چه هستید باشید اما فوق همه اینها ضروریترین دانش آن است که صلاح و فساد قلب را بشناسیم و به داستانهایی که بیهدف گفته میشود عادت نکنیم.
وی بابیان اینکه مسئولان به این معرفت بیشتر نیاز دارند خاطرنشان کرد: یکی از افرادی که خداوند دستش را گرفت حر بود که توفیق پیدا کرد از آن باتلاق درآید و نخستین شهید کربلا میشود، خصلتهای نیک اخلاقی اگر در آدم باشد، خداوند دست آدم را میگیرد.
نورمفیدی به مردم توصیه کرد: اهل بدگویی، کینهورزی و انتقام نباشیم.
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