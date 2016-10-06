۲۳۰هزار نفر از بیت تاریخی امام راحل در خمین بازدید کردند

حجت الاسلام حسن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۳۰هزارنفر از بیت تاریخی امام راحل درخمین بازدید کردند که ازاین تعداد، ۲۷۰نفر، گردشگر خارجی بوده اند.

وی افزود: مقایسه مجموع میزان گردشگران وارد شده به بیت تاریخی امام خمینی(ره) در نیمه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته، نشان می دهد که تعداد گردشگران این اثر تاریخی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در خمین بیان کرد: همچنین میزان گردشگران خارجی بیت تاریخی امام نیز طی نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است.

طاهری تصریح کرد: بیت امام راحل در نیمه نخست سال جاری میزبان گردشگرانی از کشورهای استرالیا، کانادا و آلمان بوده است.

گفتنی است طی نوروز سال جاری نیز، ۶۸۹هزار بازدیدکننده داخلی و خارجی از موزه ها، اماکن تاریخی و سایت های باستان شناسی، تفریحی و توریستی استان مرکزی بازدید کردند که در این میان بیشترین بازدید را بیت امام خمینی‏‏(ره) با ۳۲هزار نفر بازدیدکننده به خود اختصاص داد.

بیت پدری امام خمینی(ره) در محله قدیمی سر پل خمین قرار دارد و میراث تاریخی با ارزشی است که بیش از ۱۶۰ سال قدمت دارد.

معماری این بنا به سبک شرقی-اسلامی و مصالح اصلی به کار رفته در آن خشت، گل و چوب بوده و در فهرست آثار تاریخی ملی ایران به ثبت رسیده است.

امام خمینی(ره) ۲۰جمادی الثانی ۱۳۲۰ قمری، مطابق با ۳۰ شهریور ۱۲۸۱ شمسی در شهرستان خمین، در این خانه متولد شد و تا سن ۱۹سالگی در خمین زندگی کرد، سپس برای کسب علوم دینی عازم اراک و قم شد.