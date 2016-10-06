سرهنگ مختار شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز سالجاری تا ۱۴ مهرماه بیش از ۸۷۰ کیلو گرم انواع مواد مخدرسنتی و صنعتی در استان زنجان کشف و ضبط شده است.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی ۲۱ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط شده و ۱۴ مرحله طرح پاکسازی انجام شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از کشف و ضبط ۲۳۸ دستگاه خودرو و دستگیری هزار و ۴۴۶ قاچاقچی، خرده فروش و حمل کننده مواد مخدر طی ای بازه زمانی در استان خبر دادو افزود: در این میان ۸۴ قاچاقچی،۱۰۴ توزیع کننده، ۲۵ حمل کننده مواد مخدر، ۳۱۷ خرده فروش و بیش از ۹۰۰ نفر نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شدند.

شیر محمدی تاکید کرد: از آغاز سالجاری تاکنون ۵۲۴ معتاد برای درمان به مراکز درمانی ارجاع داده شدند، گفت: باید مرکزی برای درمان معتادین زن در استان زنجان ایجاد شود.

رئیس پلیس مبارزه افزود: از آغاز سالجاری تاکنون ۴۶ عملیات مشترک با استانهای همجواردر استان زنجان انجام شده است.

وی همچنین از کشف ۴۰ کیلو گرم مواد مخدر طی روز گذشته از دو دستگاه پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور زنجان به همدان خبر داد و گفت: انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر در استان زنجان ۱۵۱ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان یاد آورشد: در این میان کشفیات تریاک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد دارد و کشف هروئین در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴۱ درصد رشد داشته است.

شیر محمدی به خانواده ها توصیه کرد مواظب فرزندان خود باشند و رفت و آمد آنها را تحت کنترل داشته باشند.