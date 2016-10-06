عمل سزارین در استان زنجان کاهش یافته است

علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت انجام عمل سزارین قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اشاره کردو افزود: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت عمل سزارین در زنجان ۳۴.۴ درصد بود که در سال ۹۳ نیز به ۳۳.۱ درصد و در سال ۹۴ نیز به ۳۲.۲ درصد رسیده است.

وی از کاهش نزولی عمل سزارین در استان زنجان خبر داد و گفت: طی شش ماهه سالجاری هم عمل سزارین در استان زنجان کاهش بسیار محسوسی داشته است.

بیگلری تاکید کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت استقبال مادران باردار از زایمان طبیعی بسیار شده و به تبع زایمان سزارین کاهش داشته است و این امر در راستای ارتقای سلامت مادران و نوزادان بسیار موثر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: زایمان طبیعی به سلامت مادر کمک می کند و با انجام خدمات لازم طی ۱۰ سال گذشته، بیش از ۸۶ درصد از مرگ و میر مادران باردار کاهش یافته است.

بیگلری به بحث تسریع در زایمان طبیعی با آغاز اجرای طرح نظام سلامت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: سعی می شود تعرفه زایمان طبیعی رایگان پرداخت شود تا این امر باعث گرایش به زایمان طبیعی باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یادآورشد: دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت است و همیشه باید در امر سلامت فعال باشد و در راستای افزایش زایمان طبیعی مادران نیز برنامه ها و آموزش های لازم را در دستور کار دارد.

وی افزود: در عمل سزارین نوزادان هم بعد از تولد دچار مشکلاتی می شوند و مادران هم دچار مشکل تغذیه می شوند.